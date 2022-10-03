Sonbaharın davetsiz misafiri boğaz ağrısını bitiren reçete

Boğazda kaşınma, yanma, batma, gıcıklanma... Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu şikayetlerden yakınıyor. Hastalar kimi zaman 'Acaba Corona mı oldum?' korkusu yaşıyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pelin Yiğider, boğaz ağrısının pek çok hastalığın yaygın görülen belirtisi olduğunu söylüyor. Çünkü iyi veya kötü huylu kitlelerden yutma bozukluklarına, sigaradan uyku apnesine, reflüden bademcik iltihabına kadar pek çok hastalık, boğaz ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Yiğider, boğaz ağrısı durumunda mutlaka bir hekime başvurulmasını öneriyor. Ağrıyı azaltmak için yapılması gerekenleri sıralıyor...