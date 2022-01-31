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    Soğuk havalar sistit davetiye çıkarıyor! En az 2.5 litre su için

    İdrar yolu enfeksiyonu yani sistit, kış aylarını bekliyor! Kadınları tehdit ediyor. Dr. Gamze Akın Seven, “Kafeinli içeceklerden uzak durun. Bol su için” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Sistitin tam zamanı!

    Soğuyan hava, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, özellikle kadınları tehdit eden idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Bu hastalık, idrar yollarının enfekte olması sonucu oluşan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Soğuk havalarda sistit atak çok sık görülür. Bunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı, C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli" önerisinde bulunuyor. Kadınların pamuklu iç çamaşırları giymesi gerektiğini söylüyor. Turna yemişinin de enfeksiyona iyi geldiğini sözlerine ekliyor.



    BU HASTALIK FITIK EDİYOR
    Ağıza acı su gelmesi, midede yanma ve tuvalet düzensizlikleri... Tüm bunlar mide fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, mide fıtığının tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor. Stres, öksürük, fazla kilo ve hamileliğin fıtık riskini artırdığını söylüyor. "Mide fıtığı problemi yaşayan kişilerin çoğunda reflü problemi de görülür. Mide fıtığının tanı ve tedavisi için endoskopi uygulaması yapılması gerekir. Hastaya ilaç veya cerrahi tedavi yöntemi uygulanır" bilgisini paylaşıyor.



    KABIZLIĞI ADIM ADIM YENİN
    Tıbbın babası Hipokrat, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını söylüyor. Sindirim sıkıntısı ise günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekiyor. Haftada iki defa veya daha az büyük tuvalete çıkılıyorsa bunun kabızlık olduğunu dile getiriyor. Yetersiz lif alımı, hareketsizlik ve az su tüketiminin kabızlığa yol açtığını söyleyen Dyt. Öztürk, "Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekir. Posa, meyvenin kabuğunda ve kabuğa yakın kısmında bulunur, bu nedenle meyveleri soymadan kabuklarıyla tüketmek gerekir. Haftada 2 veya 3 kez kuru baklagil yemeği tüketilebilir. Her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yaparak bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz" diyor.



        MS'E ÖPÜCÜK
        Amerikan Ordusu, 20 yıl boyunca araştırdı! Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen Epstein Barr Virüsü'nün nörolojik bir bağışıklık sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'a yol açtığını açıkladı! Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Demir, bu araştırmanın MS'in oluşma mekanizması hakkında, şimdiye dek yapılmış en net çalışma olduğunu vurguladı. "MS, özellikle kadınlarda üç kat daha fazla görülür. 20-40 yaş arasında daha sık rastlanır. Hem çevresel, hem genetik, hem de geçirilmiş enfeksiyonların yarattığı bir hastalık. Türkiye'de yaklaşık 75 bin MS hastası olduğunu tahmin ediyoruz" diyor.



        ALZHEİMER'DA KIRMIZI ALARM
        Son yıllarda görülme sıklığı artan Alzheimer, halk arasında bunama olarak biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yaşam tarzının bu hastalığı önlemede etkili olduğunu açıklıyor. Düşük eğitim, hipertansiyon, obezite ve diyabetin Alzheimer riskini artırdığını söylüyor. "Rafine şeker ve tahıl, kırmızı ve işlenmiş et, doymuş yağlar ve yüksek miktarda şekerli içecek tüketimi bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkiler. Akdeniz diyeti kronik inflamasyona ve ilgili hastalıklara karşı koruma sağlar ve Alzheimer riskini azaltmada etkili olur" diyor.



        KALPLERE KESTANE
        C vitamini deposu kestane, kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur. Vücuttaki iltihaplanmayı önler. Liflidir. Kemikleri de güçlendirir.



            ÖMÜRSÜN YER ELMASI
            Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artıran yer elması, halsizliği alır. Romatizmaya iyi gelir. Kan şekerini de dengeler, ömrü uzatır.

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            Haberler Sağlık Soğuk havalar sistit davetiye çıkarıyor! En az 2.5 litre su için
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