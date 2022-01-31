Soğuk havalar sistit davetiye çıkarıyor! En az 2.5 litre su için

Soğuyan hava, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, özellikle kadınları tehdit eden idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Bu hastalık, idrar yollarının enfekte olması sonucu oluşan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Soğuk havalarda sistit atak çok sık görülür. Bunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı, C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli" önerisinde bulunuyor. Kadınların pamuklu iç çamaşırları giymesi gerektiğini söylüyor. Turna yemişinin de enfeksiyona iyi geldiğini sözlerine ekliyor.
BU HASTALIK FITIK EDİYOR
Ağıza acı su gelmesi, midede yanma ve tuvalet düzensizlikleri... Tüm bunlar mide fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, mide fıtığının tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor. Stres, öksürük, fazla kilo ve hamileliğin fıtık riskini artırdığını söylüyor. "Mide fıtığı problemi yaşayan kişilerin çoğunda reflü problemi de görülür. Mide fıtığının tanı ve tedavisi için endoskopi uygulaması yapılması gerekir. Hastaya ilaç veya cerrahi tedavi yöntemi uygulanır" bilgisini paylaşıyor.
KABIZLIĞI ADIM ADIM YENİN
Tıbbın babası Hipokrat, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını söylüyor. Sindirim sıkıntısı ise günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekiyor. Haftada iki defa veya daha az büyük tuvalete çıkılıyorsa bunun kabızlık olduğunu dile getiriyor. Yetersiz lif alımı, hareketsizlik ve az su tüketiminin kabızlığa yol açtığını söyleyen Dyt. Öztürk, "Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekir. Posa, meyvenin kabuğunda ve kabuğa yakın kısmında bulunur, bu nedenle meyveleri soymadan kabuklarıyla tüketmek gerekir. Haftada 2 veya 3 kez kuru baklagil yemeği tüketilebilir. Her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yaparak bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz" diyor.