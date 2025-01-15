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Soğuk havalar kalp sağlığını tehdit ediyor!

Ocak ayıyla birlikte hızla düşen hava sıcaklıkları, kalp krizi riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, soğuk havanın kan damarlarını büzüştürerek kalp krizi riskini yüzde 3 artırdığını belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Soğuk havalar kalp sağlığını tehdit ediyor!

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    Ocak ayıyla birlikte havalar hızla serinliyor. Bu durum, kalp sağlığını tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, uyarıyor...

    RİSK YÜZDE 3 ARTIYOR
    ABD'deki araştırmaya göre hava sıcaklığındaki düşüş, kalp krizi riskini yüzde 3 artırıyor. Bu, soğuk hava nedeniyle kan damarlarındaki büzüşmeden kaynaklanıyor. Yine soğuk havada vücut tuz ve suyu tutarak ısıyı artırmaya çalışıyor. Böylece vücutta ödem oluşuyor damarlardaki yük artıyor. Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Kalp krizinde her dakika çok önemlidir, ilk 2 saat içerisinde tıkalı damarı açamazsak kalp kasının eskiye dönme ihtimali düşüktür. Bu nedenle göğüs ağrısı başladığı anda hastaneye gidilmelidir" uyarısında bulunuyor.

    "Kalp krizi geçiren biri tuzu azaltır, doymuş yağlardan uzak durur ve şeker tüketimini azaltırsa hiç kriz geçirmemiş kabul edilir. Haftada en az 180 dakika egzersiz de yapılmalı."

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