Soğuk havalar egzama ile beraber geliyor... Uzmanlar kaşıntıyı azaltmak için katı sabun kullanmayı öneriyor

Egzama alevlenmeleri, havanın normalden daha kuru olması nedeniyle kış aylarında daha sık görülüyor. Dr. Efa Haşal, egzamadan korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler veriyor. "Kış aylarında hastalarımız genelde, dudaklarda kuruma ellerde çatlama kuruma ve kaşınma ile geliyorlar. Havaların soğuması, hem dışarısının soğuk olması hem de ev içerisinin fazla ısıtılması sebebi ile bu tarz şikayetler artabiliyor" diyor. Katı sabunların daha nemlendirici özellikleri olduğunu vurgulayan Haşal, "Biz yağ bazlı nemlendiricileri öneriyoruz. Kış aylarında bunu tercih etmek gerekiyor. Su bazlılar birazcık daha yaz aylarında kullanılabilir. Ama yoğun kıvamda vazelinde olabilir. Nemlendiricileri sık sık kullanmak gerekiyor. Kurutucu etkili ürünleri azaltmakta fayda var. Tabi ki sabun kullanıyoruz ama katı sabunlar daha iyi olabilir. Bunlar nemlendirme etkisi olan sabunlardır. Duş jellerini bile ona göre kullanmak gerekiyor" diye konuşuyor.
KİLO VEREYİM DERKEN HASTALANMAYIN
DR. Emre Çiçek, kilo vermek isterken yapılan hataları şöyle anlatıyor: Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek, yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak ve zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır" diyor.
ALZHEİMER AĞIZDA SAKLI
Çoksayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:
DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI:Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.
BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.
NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.
DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.
GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.
HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.
SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.