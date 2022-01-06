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    Soğuk havalar egzama ile beraber geliyor... Uzmanlar kaşıntıyı azaltmak için katı sabun kullanmayı öneriyor

    Kış aylarında egzama soğuk havaların etkisiyle etkisini arttrıyor. Uzmanlar, kaşıntıyı azaltmak için sıvı sabun yerine katı sabun kullanmayı öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kaşıntıya katı sabun

    Egzama alevlenmeleri, havanın normalden daha kuru olması nedeniyle kış aylarında daha sık görülüyor. Dr. Efa Haşal, egzamadan korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler veriyor. "Kış aylarında hastalarımız genelde, dudaklarda kuruma ellerde çatlama kuruma ve kaşınma ile geliyorlar. Havaların soğuması, hem dışarısının soğuk olması hem de ev içerisinin fazla ısıtılması sebebi ile bu tarz şikayetler artabiliyor" diyor. Katı sabunların daha nemlendirici özellikleri olduğunu vurgulayan Haşal, "Biz yağ bazlı nemlendiricileri öneriyoruz. Kış aylarında bunu tercih etmek gerekiyor. Su bazlılar birazcık daha yaz aylarında kullanılabilir. Ama yoğun kıvamda vazelinde olabilir. Nemlendiricileri sık sık kullanmak gerekiyor. Kurutucu etkili ürünleri azaltmakta fayda var. Tabi ki sabun kullanıyoruz ama katı sabunlar daha iyi olabilir. Bunlar nemlendirme etkisi olan sabunlardır. Duş jellerini bile ona göre kullanmak gerekiyor" diye konuşuyor.



    KİLO VEREYİM DERKEN HASTALANMAYIN
    DR. Emre Çiçek, kilo vermek isterken yapılan hataları şöyle anlatıyor: Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek, yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak ve zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır" diyor.



    ALZHEİMER AĞIZDA SAKLI
    Çoksayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:
    DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI:Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.
    BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.
    NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.
    DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.
    GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.
    HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.
    SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.



        SIRRI KÖRİ
        Köri, içerdiği çok sayıda sağlıklı baharat nedeniyle sağlık açısından pek çok faydaya sahip oluyor. Kimyon, zerdeçal, zencefil, biber, kişniş, kakule, Hint cevizi, demir hindi, sumak ve acı kırmızı biber tozunun bir karışımı olan köri daha çok et yemeklerine lezzet katmak için kullanılıyor. İltihapları önlüyor. Kalp sağlığını koruyor. Kansere karşı kalkan oluyor. Yüksek kan şekerini düşürmeye yardım ediyor. Beyin sağlığını koruyup iyileştiriyor. Tokluk hissi sağlıyor.



        AHUDUDU ANNE YAPAR
        Bilimsel araştırmalar, her 7 kadından birinin hamile kalmakta güçlük çektiğini gösteriyor. Dr. Semavi Ulusoy, gebe kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
        BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor.
        BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.
        LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.
        AHUDUDU: Yumurta kalitesini artırıyor.



        ÖKSÜRÜĞE ÇARE REÇEL
        Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji veriyor. Mide ağrısını gideriyor. Grip ve öksürüğü kesiyor. Cilt hastalıklarını iyileştiriyor.



            YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
            Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir.



            ŞEKERE GREYFURT
            Acı-tatlı bir kış meyesi olan greyfurt, güçlü bir antioksidandır. Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler. İnsülin direncini azaltır.

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            Haberler Sağlık Soğuk havalar egzama ile beraber geliyor... Uzmanlar kaşıntıyı azaltmak için katı sabun kullanmayı öneriyor
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