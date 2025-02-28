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Soğuk algınlığından korunmak için hangi besinler tüketilmelidir!

Dyt. Aybala Akkülah, kış döneminde vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek içim tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Soğuk algınlığından korunmak için hangi besinler tüketilmelidir!

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Grip, soğuk algınlığı ve öksürük, bu yıl yataklara düşürüyor. Bu nedenle vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Aybala Akkülah, sağlıklı bir kış için bol bol meyve yemeyi öneriyor. Dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor:

1 Nar: Vitamin, mineral ve lif deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalbe, sindirime ve gözlere iyi gelir. Ancak şeker oranı fazla olduğundan diyabet hastalarının ölçülü tüketmesi gerekir.

2 Ayva: Bağışıklığı destekler. Kan basıncını dengeler.Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.

3 Kivi: Bolca C vitamini içerir. Ayrıca zengin lif ve antioksidan kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve kalbi korur. Ancak içerdiği yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

4 Mandalina: İnsan sağlığı için önemli olan mineralleri içerir. Eklem ve göz sağlığına iyi gelir. Ancak asit içeriği fazla olduğundan mideyi rahatsız edebilir.

5 Elma: Kalpten astıma diyabetten kilolara kadar pek çok sağlık problemine iyi gelir. Kolesterolü düşürür, bağırsakları çalıştırır.

6 Greyfurt: Tokluk süresini uzatır. Kolesterolü düşürür ve antioksidan içeriğiyle kansere derman olur. Ancak asitli yapısıyla mide şikayetlerini artırabilir. Ayrıca yüksek besin-ilaç etkileşimine yol açabildiği için kolesterol, kan sulandırıcı gibi ilaç gruplarını kullananların dikkatli tüketmesi gerekir.

7 Portakal: Vücut direncini artırır. Kalp sağlığını korur. Kolajen üretimini artırır. Ancak asit içeriğinden dolayı reflü hastaları dikkatli tüketmelidir.

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