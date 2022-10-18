Soğan koklatmak çözüm değil! Epilepsi ömürlük değil | Sağlık tavsiyeleri





HASTALIĞIN KAYNAĞI SAĞLIKSIZ BAĞIRSAK

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bağırsak florasına sahip olmaktan geçiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Virginia Üniversitesi'nden Tzu- Yu Feng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya değiniyor. Buna göre bozuk bağırsak florası, kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor. Prof. Dr. Coşkun, "Bağırsaklardaki bakteriler sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenmektedir. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilir. Bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma yayınlandı" diyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı, dengesiz beslenme ve obezitenin, bağırsak florasını bozduğunu sözlerine ekliyor.



PARKINSON'A KARŞI 3 MEYVE

İngiltere'de yapılan bir araştırma, antioksidan içeren meyvelerden elma, muz ve portakalın Alzheimer ve parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen ya da yavaşlatan hastalıkları önlediğini ortaya koydu. Çalışmayı yapan Prof. Chang Lee, Batı'da ünlü olan bu 3 meyveyle yapılan günlük diyetin stres altındaki bünyelerde sinirleri kontrol edip ve düzenlediğini ifade etti. Öte yandan Alzheimer hastalığının aşırı stres sonucu ortaya çıktığı biliniyor.



REGL AĞRISINA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.



KABIZLIĞA ÇARE TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir



ÜLSERE KARNABAHAR

Karnabahar, kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Ülser oluşumunu engeller.

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