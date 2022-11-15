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    Sofraları lezzetlendirip şifa dağıtıyor! İşte balığın faydaları...

    Balık içerdiği besinlerle adeta şifa dağıtıyor. Kanserden astıma kadar iyi gelen balık, beyin sağlığını da güçlendiriyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Balıklama sağlık

    Havaların soğumasıyla sofraları şenlendiren birbirinden lezzetli balıklar, şifa dağıtıyor. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, balığın faydalarını sıralıyor:
    Balıktaki Omega-3, kanser hastaları üzerinde direkt tedavi edici etkiye sahiptir.
    BağırsaK sağlığını korur.
    Astım hastalığına karşı koruma sağlar.
    Balığın içerdiği DHA göz sağlığını korur. Retinayı güçlendirir.
    Balık tüketmek, kanın pıhtılaşma riskini azaltır. İyi kolesterolü yükseltir.
    Düzenli balık tüketimi, kan basıncını dengeler.
    Beyin sağlığını güçlendiren balık, demansı önler.



    VARİSİN YAŞI YOK
    Daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varis, gençleri de tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, fazla kilo, hareketsizlik ve yanlış beslenme nedeniyle varisin görülme yaşının 20'lere indiğini söylüyor. Giyim tarzının da bu hastalığa neden olduğunu belirtiyor. "Yüksek topuklu ayakkabı ve dar pantolonlardan uzak durun" diyor.

    KOLESTEROLÜ YİYİN BİTİRİN
    Çağımızın en ciddi sağlık sorunlarından kolesterol ihmale gelmiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, ilaç tedavisinin yanında kolesterolü düşüren doğal besinleri sıralıyor:
    Yulaf: Çözünür lif içerir, kötü kolesterolü düşürür, kalp dostudur
    Çikolata: Güçlü antioksidan içerir. Kötü kolesterolü düşürür.
    Ispanak: Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengeler.
    Avokado: Kolesterolü azaltır.
    Sarımsak: Kolesterolü düşürür, kan pıhtılarını önler.
    Zeytinyağı: Kalbi güçlendirir.

    KANSERE ÇÖREKOTU
    Börekleri süsleyen çörekotu, bağışıklığı güçlendirir. Meme, mesane, mide ve kemik kanserinden korur. Kan şekerini düşürür.

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    Haberler Sağlık Sofraları lezzetlendirip şifa dağıtıyor! İşte balığın faydaları...
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