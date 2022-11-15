Sofraları lezzetlendirip şifa dağıtıyor! İşte balığın faydaları...





VARİSİN YAŞI YOK

Daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varis, gençleri de tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, fazla kilo, hareketsizlik ve yanlış beslenme nedeniyle varisin görülme yaşının 20'lere indiğini söylüyor. Giyim tarzının da bu hastalığa neden olduğunu belirtiyor. "Yüksek topuklu ayakkabı ve dar pantolonlardan uzak durun" diyor.



KOLESTEROLÜ YİYİN BİTİRİN

Çağımızın en ciddi sağlık sorunlarından kolesterol ihmale gelmiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, ilaç tedavisinin yanında kolesterolü düşüren doğal besinleri sıralıyor:

Yulaf: Çözünür lif içerir, kötü kolesterolü düşürür, kalp dostudur

Çikolata: Güçlü antioksidan içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

Ispanak: Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengeler.

Avokado: Kolesterolü azaltır.

Sarımsak: Kolesterolü düşürür, kan pıhtılarını önler.

Zeytinyağı: Kalbi güçlendirir.



KANSERE ÇÖREKOTU

Börekleri süsleyen çörekotu, bağışıklığı güçlendirir. Meme, mesane, mide ve kemik kanserinden korur. Kan şekerini düşürür.

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