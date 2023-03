Skolyoz sırtımızdan vurur! Uzmanlar ilerleyen süreçte hayati risk yarattığı konusunda uyarıyor

TEMPOLU YÜRÜ ÖMRÜNÜ UZAT

Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmanın yolu, hareketli yaşam tarzına sahip olmaktan geçiyor. İngiltere'deki araştırma, egzersizin önemini kanıtlıyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre tempolu yürüme, dans etme, bisiklete binme, tenis oynama veya yürüyüş yapma, erken ölüm, kardiyovasküler hastalıklar ve belirli kanser risklerini azaltıyor. Her gün 11 dakika tempolu yürüyüş, her 10 erken ölümden 1'ini önleyebiliyor. Araştırmaya öncülük eden Prof. Dr. James Woodcock, "Yürümek ya da bisiklete binmek gibi fiziksel aktiviteleri her gün 10 dakika yapmak kalp sağlığına ve kanser riskinizi azaltmaya yönelik önemli faydalar sağlar" diyor.



DOKTOR ISPANAK!

Ispanak, içerdiği C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum mineralleriyle şifa saçıyor. Uzmanlar faydalarını sıralıyor:

Mide ve yemek borusu kanserinden korur.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Kemikleri ve dişleri güçlendirir.

kilo vermeye yardımcı olur.

Katarakt, sarı nokta ve göz tansiyonunu önler.

Enfeksiyonla savaşır.

Zihni dinç tutar. Demansa karşı korur.

Kalbi güçlendirir.

Kansızlığı bitirir.

AŞK OLSUN ZENCEFİL

Cinsel hayatta yaşanan sorunlar çiftleri mutsuz ediyor. Özellikle erkeklerde hareketsizlik, obezite, diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları cinsel yaşamı olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, libidonun yükselmesinde besinlerin gücüne dikkat çekiyor. "Çilek, muz, sarımsak, kırmızıbiber, karanfil, tarçın keçi boynuzu, maydanoz, zencefil, incir libidoyu artıran afrodizyak besinlerdendir" diyor.



DEMANSA ÇARE D VİTAMİNİ

İlerleyen yaş, nörolojik rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer ve demans geliyor. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayınlanan araştırma, demansla mücadelede vitaminlerin etkisini gösteriyor. Kanada ve İngiliz bilim insanlarının araştırmasına göre düzenli D vitamini takviyesi almak, demans riskini yüzde 40 azaltıyor. Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, "Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almak yararlı olabilir" bilgisini veriyor.



AVOKADO GÜCÜ!

Yaklaşık 20 farklı vitamin ve mineral içeren avokado sağlık saçıyor. Uzmanlar "Mucize" diye tanımladıkları avokadonun faydalarını saymakla bitiremiyor:

Kalp-damar sağlığını korur.

Doğurganlığı arttırır.

Kabızlığa karşı faydalıdır.

Cildi güzelleştirir.

Kilo vermeyi sağlar.

Gözlere iyi gelir.

Tansiyonu dengeler.



SELÜLİTLERE GÜL SUYU

En doğal cilt bakım ürünlerinden gül suyu, erken yaşlanmaya savaş açar Ciltteki yağı temizler. Egzama ve mantar hastalıklarını tedavi eder. Selülitleri engeller.



ENFEKSiYONA PORTAKAL

C vitamininden zengin portakal yağı, afrodizyak etkisi gösterir. İltihapları yok eder. Kas ağrılarını dindirir. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Saçları besler.



AĞRIYI 'BİTTER'İN

Regl döneminde kadınların kabusu olan ağrıyı azaltmada besinler ilaç etkisi gösteriyor. Bitter çikolata, bu dönemde kasları gevşetiyor. Ağrıyı kesiyor. Mutlu ediyor.

