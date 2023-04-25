Skolyoz için çok genç: Çocukluk çağından itibaren...

ÖNCE KORSE...

Skolyoz hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, şöyle devam ediyor: Tedavisi, 20-25 derecelik açıya kadar genellikle gözlem şeklindedir. Bu hastaları inceler, büyümelerini takip ederiz. Herhangi bir tedavi uygulamayız. Artış devam eder ve bu eğrilik 25 ila 45 derecelik bir yerde konuşlanırsa o zaman da korse tedavileri önem kazanmaktadır. Korse tedavisi ise eğer çocuk büyüyorsa uygulanan bir tedavidir. Büyümesi tamamlanmış bir çocukta ya da erişkinde korse tedavisi uygulanması uygun değildir.