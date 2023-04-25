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    Skolyoz için çok genç: Çocukluk çağından itibaren...

    Skolyoz, çocukluk çağından itibaren görülüyor. erken tespit sayesinde tedavide olumlu sonuçlar alınıyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli sağlık haberleri...

    Skolyoz için çok genç!

    Skolyoz, omurganın bir yana eğrilmesi anlamına geliyor. Doğuştan oluşabileceği gibi ergenlik döneminden sonra da ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, hastalığın erken tespitinin tedavide başarı şansını artırdığını belirtiyor. Hastalığın bir tarafta omuzda yükseklik, çocuğun gövdesinde asimetri, bel çukurlarında bir tarafta silinme, bir tarafta daha belirginleşme gibi şikayetlere yol açtığını belirtiyor.

    ÖNCE KORSE...
    Skolyoz hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, şöyle devam ediyor: Tedavisi, 20-25 derecelik açıya kadar genellikle gözlem şeklindedir. Bu hastaları inceler, büyümelerini takip ederiz. Herhangi bir tedavi uygulamayız. Artış devam eder ve bu eğrilik 25 ila 45 derecelik bir yerde konuşlanırsa o zaman da korse tedavileri önem kazanmaktadır. Korse tedavisi ise eğer çocuk büyüyorsa uygulanan bir tedavidir. Büyümesi tamamlanmış bir çocukta ya da erişkinde korse tedavisi uygulanması uygun değildir.

    KALBE BASKI YAPAR!
    45 derece üzerindeki belirgin kozmetik kusur başladığında ise artık cerrahi tedavi yöntemleri ön plana çıkar. Eğer açı 70-80 dereceleri aşarsa omurga eğriliklerinde kalp ve akciğere baskı durumu ortaya çıkabilir. Her omurga eğriliği bir iç organ sıkışması ya da rahatsızlığı yaratacak diye bir kaide yoktur. Tedavi olarak posterior füzyon dediğimiz omurganın dondurma işlemi yapıldığı gibi, yine son yıllarda popüler olan iple gerdirme sistemi ile omurganın hareketinin korunmasına izin verilmektedir.



        TOKSİNLERE BÖĞÜRTLEN
        Hem rengi, hem de tadıyla gönülleri çalan böğürtlen, antioksidan etkisi sayesinde kanserle savaşır. Diş ve diş etlerini güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Toksinleri temizler.



        KANSIZLIĞA KARŞI ÇEKiRDEK
        Demir eksikliğine bağlı kansızlık, özellikle kadınlarda sık görülüyor. Bazı besinler, demir eksikliğini tedavi ediyor. Beslenme uzmanı Amy Gorin kansızlıkla savaşan besinleri sıralıyor: ,
        BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, demir eksikliğini bitirir.
        ISPANAK: Demir içerir. Kansızlığı bitirir.
        BROKOLI: Kansızlığın ilacıdır. Haftada iki kez tüketmekte yarar vardır.
        ÇEKİRDEK: Günde bir avuç yemek demir eksikliğiyle savaşır.
        KURU KAYISI:Demir içeriği sayesinde kansızlığı bitirir.
        ÇIKOLATA: Kakao, bolca demir içerir. Kansızlığı bitirir.
        KAJU: Kan yapar.



        ANNELİĞİN 10 ŞİFRESİ
        Doğru beslenmek, hamilelikte de önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, önerilerini sıralıyor:
        - Doymuş yağ, tuz ve şekerden kaçının. Aksi halde gebelik hipertansiyonu riski artar.
        - Kafein bebekte gelişim geriliğine ve annede demir eksikliğine yol açar. Bu nedenle sınırlı tüketin.
        - Hamilelikte protein bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Yağsız et, yumurta yiyin.
        - Kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna, tahıllar ve yulaf ezmesi tüketin.
        - Lifli gıdalar, hamilelikte yaşanan kabızlığı önler. Kuru incir, kayısıdan destek alın.
        - Zeytınyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih edin.
        - Haftada 2-3 kez balık yiyin.
        - Gebelikte demir eksikliğini önlemek için et tüketin.
        - Yumurta bebeğin beyin fonksiyonlarını destekler.
        - Günde 2-3 litre su için.

        KEMİKLERE PIRASA
        Lifli içeriğiyle pırasa, prostat ve kolon kanseriyle mücadele eder. Kolesterolü düşürür. Kemik sağlığını korur. Kabızlığı bitiren mucize sebze, kabızlığı engeller.

        BEZELYEYLE GÖZLER KESKİN
        Besleyici içeriği ile bezelye, kolesterolü dengeler. Bağışıklığı güçlendirir. Alzheimer'la savaşan bezelye, yaşlanmayı engeller. Akciğer ve mide kanserine karşı korur.

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        Haberler Sağlık Skolyoz için çok genç: Çocukluk çağından itibaren...
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