Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz kız çocuklarında daha sık görülüyor

Skolyoz, yani toplumda bilinen adıyla omurga eğriliği günümüzde en sık görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor. Erken tanıda tedavi şansı yüksek olan bu hastalık genellikle küçük yaştaki kız çocuklarını tehdit ediyor. Peki, ilerleyen süreçte akciğer ve kalbe bile zarar verebilen bu hastalıkla ilgili neler yapmak gerekiyor? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Erdal Yayla, önemli bilgiler paylaşıyor: