Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz kız çocuklarında daha sık görülüyor

    Omurga eğriliğine yol açan skolyoz, kız çocuklarında daha sık görülüyor. Tedavi yaş ve eğriliğin derecesine göre değişiyor. Uzmanlar, ilerleyen süreçte kalp ve akciğere zarar veren bu hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemine değiniyor.

    Skolyoz belimizi büker

    Skolyoz, yani toplumda bilinen adıyla omurga eğriliği günümüzde en sık görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor. Erken tanıda tedavi şansı yüksek olan bu hastalık genellikle küçük yaştaki kız çocuklarını tehdit ediyor. Peki, ilerleyen süreçte akciğer ve kalbe bile zarar verebilen bu hastalıkla ilgili neler yapmak gerekiyor? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Erdal Yayla, önemli bilgiler paylaşıyor:



    3 TÜRÜ BULUNUR
    Skolyozun genellikle 3 türü bulunuyor. En sık karşılaşılan türü idiopatik skolyoz. Nöromusküler skolyoz ikinci sıklıkta görülürken, konjenital skolyozun ise doğuştan geldiği biliniyor. Skolyozun tipine göre tedavi uygulanıyor. İdiopatik skolyozun takibinin düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Eğriliğin düzenli artış gösterdiği ve başka nörolojik problemlerin çıktığı durumlarda cerrahi işlem gerekebiliyor. Doğuştan gelen skolyozda, hastaların az bir kısmı cerrahiye ihtiyaç duyuyor. Büyük çoğunluğu takip, fizik tedavi ve korse tedavisi ile düzelebiliyor.



    TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI
    Skolyoz tedavisinde planlama yaş, eğriliğin derecesi ve yeri, yetişkinlerde ağrının şiddeti gibi faktörlere göre hastaya özgü yapılıyor. Cerrahi yöntem olarak, pedikül vidaları ya da hibrit sistemlerle omurga ve rodlar birbirine tutturularak omurga düzeltiliyor. Skolyozun takip ve tedavi sürecinde her aşamada düzenli yapılan egzersiz, sırt kaslarının güçlü tutulması, fiziksel direnci yükseltme ve formda olma önem taşıyor.



        BELİRTİLERE DİKKAT
        Skolyoz, genellikle yana doğru eğri omurga, öne-yana eğri omurga, sol ya da sağ omuzun öne çıkıklığı, kalça ve omuzdaki asimetri, birinci yanında ikinci bir eğriliğin mevcudiyeti, bel ve sırtta ağrı, yorgunluk hissi, nefeste darlık gibi şikayetlere yol açıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin son rezilliği
        Haberler Sağlık Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz kız çocuklarında daha sık görülüyor
            SON DAKİKA