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Siyah sarımsağın mucizevi faydaları

Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Siyah sarımsağın mucizevi faydaları

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Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür.

Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir. Normal sarımsağa göre çok daha yüksek antioksidan özellik gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur. Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Ağızda koku ve kötü tat bırakmaması sebebiyle günde 2 tane çiğnenerek rahatlıkla tüketilebilir. Yemeklerde, salatalarda hatta tatlılarda bile kullanılıyor" diyor.

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