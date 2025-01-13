Sivilceye neden olan faktörler ve tedavi yöntemleri!

Genellikle ergenlik dönemi hastalığı olan akne, halk arasında sivilce olarak biliniyor. Yetişkin insanlarda da ortaya çıkabiliyor. Yanlış beslenme, makyaj ürünleri ve stres sivilceyi tetikliyor. Dermatoloji Uz. Dr. Selma Salman, sivilcenin sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.



Sivilce, ergenlik döneminden sonra da hormonal bozukluklara bağlı ortaya çıkar. Ailesel yatkınlığın da etkisi vardır.



Sırt ve göğüs üstünde çıkan sivilceler tedavi edilmelidir. Bu bölgede çıkan sivilcelerde keseleme, yolma gibi mekanik travmadan kaçınılmalı, pamuk oranı yüksek terletmeyen hava aldıran rahat kıyafetler tercih edilmelidir.



SUÇLUSU HAMBURGER

Sağlıksız beslenme, sivilce riskini artırır. Fast food tarzı beslenme, süt ve yüksek glisemik indeksli beslenme tarzı sivilce riskini tetiklemektedir. Az yağlı, sebze ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme sivilce riskini azaltır.



Yalnızca yüzde değil, vücudun her bölgesinde çıkabilir. Şiddetli, iz bırakan, derin-kist yapan ve diğer tedavilere cevap vermeyen sivilce probleminde A vitamini türevi bir ilaç tedavisi önerilir.

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