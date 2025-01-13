SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Böbrek taşı oluşumunu önlemek için ne yapmak gerekiyor?

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Kırmızı etten uzak durun.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Böbrek taşı oluşumunu önlemek için ne yapmak gerekiyor?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, her 10 kişiden birinde görülüyor. Hareketsiz yaşam, az su tüketimi, aşırı kilo, idrar yolu enfeksiyonu, böbrekte taş oluşumunu artırıyor.

    Hastalar daha sık bulantı, ateş, sık idrara çıkma gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Ağrı, taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor. Taş, eğer böbreğin içindeyse ağrı kaburgalarda, idrar kanalında ise erkeklerde penis kadınlarda ise vajinada görülüyor.

    Op. Dr. Ali Gürağaç böbrek taşı oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemleri sıralıyor: Günde 2 litre su içilmeli. Tuz ve şeker tüketimi kısıtlanmalı. Kırmızı et, taş oluşumuna yol açar. Çay, kahve, kola sınırlanmalı. Lifli beslenilmeli...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik temas: Hamas yetkilileri ile görüştü | Masada ateşkes
    Meteoroloji 14 Ocak hava durumu | Kar yağışı o illeri vuracak: Yoğun kış başlıyor! İstanbul, Edirne, İzmir...
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    AK Parti’den terörle mücadelede net mesaj: PKK silah bırakacak |
    Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi
    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti
    ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı
    Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki
    MSÜ’den rektör talimatı iddialarına sert yanıt: İthamlar gerçek dışıdır
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken paylaşım: Yüksel ‘Salim yaptı dedi
    Tarihi başlangıç mutlu son! Konyaspor Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek