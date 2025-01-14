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Geniz eti olanlar dikkat! Uzmanı işitme azlığına yol açtığını söylüyor

Geniz eti, ağzı açık uyuma, horlama ve sık üst solunum enfeksiyonu geçirmeyle belirti veriyor. Uzmanlar, geniz etinin işitme azlığı ve kulak akıntısına yol açtığını söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Geniz eti olanlar dikkat! Uzmanı işitme azlığına yol açtığını söylüyor

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    Burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olan geniz eti, bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getiriyor. Geniz eti büyümesi, yaş arttıkça büyük bir sorun haline geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık problemleri olduğunu belirtiyor. "Özellikle geniz eti, çocuklarda sık görülüyor. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları, işitme azlığı, kulak akıntısı olur." diyor.

    İŞİTME TESTİ YAPARAK DEĞERLENDİRİLİR
    Yücel, şöyle devam ediyor: Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip hastayı takip ederiz.

    YAŞ GRUPLARINA GÖRE TEŞHİS
    Her horlamanın sebebi, geniz eti değil. Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama, gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına yol açabilir. Ayrımını yapmak lazım yaş grubuna ve fizik muayene kontrolüne göre değerlendirmelidir. Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi yapmak gerekiyor. Problem neredeyse ona göre değerlendiriyoruz.

    Her geniz eti ameliyat değildir. Burun tıkanıklığı çok fazlaysa ameliyattır. Ancak tıkanıklık azsa medikal tedavi vermek gerekir.

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