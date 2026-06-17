Sivas'ta kene alarmı: Bu yıl KKKA'dan 5 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden hastaların ikisi Akıncılar, biri Hafik, biri Koyulhisar'dan ve biri Tokat'tan sevk edildi.

KKKA VAKALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl görülen yoğun yağışların KKKA vakalarında artışa neden olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirtti. Ancak mevcut verilerin henüz ciddi bir yükselişe işaret etmediğini ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde bu yıl KKKA nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 9 hasta tedavi görüyor.

Hastanenin gerekli hazırlıkları önceden tamamladığını vurgulayan Doğan, bu yıl sağlık kuruluşuna başvuran 38 kişiden 26'sında KKKA teşhisi konulduğunu açıkladı.

Doğan, vaka sayılarının önceki yıllarla benzer düzeyde seyrettiğini belirterek, "Bu oran geçen yıllardaki hasta sayısıyla paralel gidiyor. Şu anda ciddi bir artış yok ama önümüzdeki günlerde artış olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

Hastaneye başvuran 38 kişiden 26'sında KKKA teşhisi konuldu, vaka sayıları önceki yıllarla benzer düzeyde seyrediyor.

TEDAVİ GÖREN 9 HASTANIN DURUMU STABİL

Hayatını kaybeden hastaların ikisinin Akıncılar'dan, birinin Hafik'ten olduğunu aktaran Doğan, bir hastanın Tokat'tan sevk edildiğini, son olarak yaşamını yitiren kişinin ise Koyulhisar ilçesinden geldiğini söyledi.

Hastanede halen 9 KKKA hastasının tedavisinin sürdüğünü belirten Doğan, bu kişilerin sağlık durumlarının şu an için stabil olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden hastaların ikisi Akıncılar'dan, biri Hafik'ten, biri Tokat'tan ve biri Koyulhisar'dan geldi.

HASTANE YILLARDIR KKKA İLE MÜCADELE EDİYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin KKKA konusunda önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Doğan, hastalığın bölgede görülmeye başladığı 2003 yılından bu yana vakaları takip ettiklerini söyledi.

Her yıl bahar döneminden önce hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Doğan, deneyimli sağlık ekibi sayesinde sürecin etkin şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Doğan, "Her yıl KKKA hastalığının başlayacağı bahar aylarına yakın tedbirlerimizi alıyoruz. Ona göre de planlamalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle hastanemize gelmelerini doğal karşılıyorum. KKKA hastalığı konusunda merkez hastanelerden birisiyiz. Şu ana kadar Sivas merkezden bir ölümle karşılaşmadık. Daha çok çevre iller ve uzak ilçelerden gelen hastalardan yaşamını yitiren oldu. Ölümlerin bir nedeni de hastaların biraz geç kalmalarından kaynaklanıyor. Vaka geciktiği zaman destek tedavisine başlayamadığımız için ölümler biraz daha fazla oluyor. Kene tutunduğu zaman bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü vücutta ne kadar uzun kalırsa, içindeki virüsü hastaya aktarma riski artıyor. Bir kişi vücudunda kene görürse en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Hastane yönetimi olası vaka artışlarına karşı 20 yataklı enfeksiyon kliniğine ek olarak 10 yataklık rezerv servis ve 4 odalı yoğun bakım ünitesini hazır tutuyor.

OLASI ARTIŞLARA KARŞI EK KAPASİTE HAZIR

Yetkililer, hasta sayısında yaşanabilecek artış ihtimaline karşı ilave servis ve yoğun bakım alanlarını kullanıma hazır hale getirdi.

Bu kapsamda enfeksiyon kliniğindeki 20 yatağa ek olarak 10 yataklı rezerv servis ile anestezi yoğun bakım ünitesindeki 4 oda da olası ihtiyaçlar için bekletiliyor.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, vatandaşları kene temasına karşı kapalı kıyafet giymeye ve vücudu kontrol etmeye çağırdı.

VATANDAŞLARA KENE UYARISI

Prof. Dr. Doğan, özellikle otluk ve çalılık alanlarda bulunacak kişilerin koruyucu önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların mümkün olduğunca kapalı kıyafet tercih etmelerini isteyen Doğan, pantolon paçalarının çorap içine alınmasının ve açık renkli giysiler giyilmesinin kenenin daha kolay fark edilmesini sağlayacağını belirtti.

Ayrıca dışarıdan eve dönüldüğünde koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası gibi bölgelerin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatan Doğan, KKKA konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla temmuz ayında düzenlenecek sempozyumda deneyimlerini vatandaşlarla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

(Kaynak: AA Görseller: Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık