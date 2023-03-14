Şişkinlik değil miyom!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

hastalıkları, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de başka hastalıklara zemin hazırlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, doğurgan dönemdeki kadınlarda görülen miyom hakkında bilgilendiriyor.Miyomlar genellikle kanama, ağrı, karında şişkinlik ve kısırlık gibi şikayetlerle belirti veriyor. Adet kanamasının fazla olması, uzun sürmesi de miyomlara bağlı olarak görülebiliyor. Hatta miyomlar idrar yollarına ve bağırsaklara baskı yaparak idrar yapmada zorluk, kabızlık gibi durumlara yol açabiliyor. Ailesel yatkınlık, östrojen hormonu fazlalığı,miyomların görülme riskini artırıyor.Bir kadında miyom saptandığında takibi ve tedavisi kişiye, yaşına, şikayetine ve gebelik beklentisine göre planlanıyor. İlaç tedavisi olmayan miyomlar için cerrahi yöntemler uygulanıyor. Ameliyatlar açık ve kapalı olarak yapılıyor. Kaplan, "Kapalı ameliyata uygun olmayan hastalarda, kadının yaşı ve gebelik beklentisi göz önünde bulundurularak rahim koruyucu cerrahi yani sadece miyomun alınması veya rahimin tamamen ya da yumurtalıklarla birlikte alınması gündeme gelebilmektedir" diyor.