Sırt ağrısı, idrarda kan ve mide bulantısı! Böbrek taşında yapılması gerekenler...

Mide bulantısı, kusma, idrarda kan ve ağrı, sırt ağrısı... Tüm bunlar, böbrek taşının belirtileri arasında yer alıyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan taş, kimi zaman bir kum tanesi kadar küçük kimi zamanda bir golf topu kadar büyük olabiliyor... Üroloji Uzmanı Op. Dr. A. Egemen İşgören böbrek taşı hakkında bilgilendiriyor.
KESİN NEDENİ YOK
Böbrek taşı oluşumunda kimi zaman genetik faktörler etkili oluyor. Kimi zaman da çevresel faktörler, taş riskini artırıyor. Dr. Egemen İşgören, "Böbrek taşlarının genellikle kesin bir nedeni yoktur. Ancak diyet, kilo, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşına yol açar" bilgisini veriyor.
TEDAVİ DEĞİŞİR...
Tedavi, böbreğin türüne göre değişiyor. Basit şikayetlere neden olan küçük taşlar için cerrahi tedavi gerekmiyor. Taşlar idrar yolunda takılırsa, idrar yolu enfeksiyonuyla ilişkiliyse veya ek sorunlara neden olursa ameliyat gerekebiliyor. Tekrar taş geliştirme riski yüksekse, uzman doktor tekrarlayan böbrek taşı riskini azaltmak için önleyici tedavi öneriliyor.
ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN
Böbrek taşı, idrar kanalında yer değiştirdiğinde ağrıya yol açıyor. Bu ağrı genellikle kaburgaların altında, yanlarda ve sırtta görülüyor. İdrar yaparken ağrı, pembe veya kahverengi idrar, normalden daha sık idrara çıkma veya az miktarda idrar yapma, mide bulantısı ve kusma, ateş ve titreme de görülüyor.