Sırt ağrısı, idrarda kan ve mide bulantısı! Böbrek taşında yapılması gerekenler...

Mide bulantısı, kusma, idrarda kan ve ağrı, sırt ağrısı... Tüm bunlar, böbrek taşının belirtileri arasında yer alıyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan taş, kimi zaman bir kum tanesi kadar küçük kimi zamanda bir golf topu kadar büyük olabiliyor... Üroloji Uzmanı Op. Dr. A. Egemen İşgören böbrek taşı hakkında bilgilendiriyor.







KESİN NEDENİ YOK

Böbrek taşı oluşumunda kimi zaman genetik faktörler etkili oluyor. Kimi zaman da çevresel faktörler, taş riskini artırıyor. Dr. Egemen İşgören, "Böbrek taşlarının genellikle kesin bir nedeni yoktur. Ancak diyet, kilo, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşına yol açar" bilgisini veriyor.