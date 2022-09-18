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    Sırt ağrısı, idrarda kan ve mide bulantısı! Böbrek taşında yapılması gerekenler...

    Böbrek taşı, erkeklerin kabusu oluyor. Sırt ağrısı, idrarda kan ve mide bulantısı şikayetlerine yol açıyor. Uzmanlar “Tedavi taşın türüne göre değişir” bilgisini veriyor. Bol su içilmesini tavsiye ediyor.

    İdrarda kan böbrekte taş

    Mide bulantısı, kusma, idrarda kan ve ağrı, sırt ağrısı... Tüm bunlar, böbrek taşının belirtileri arasında yer alıyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan taş, kimi zaman bir kum tanesi kadar küçük kimi zamanda bir golf topu kadar büyük olabiliyor... Üroloji Uzmanı Op. Dr. A. Egemen İşgören böbrek taşı hakkında bilgilendiriyor.



    KESİN NEDENİ YOK
    Böbrek taşı oluşumunda kimi zaman genetik faktörler etkili oluyor. Kimi zaman da çevresel faktörler, taş riskini artırıyor. Dr. Egemen İşgören, "Böbrek taşlarının genellikle kesin bir nedeni yoktur. Ancak diyet, kilo, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşına yol açar" bilgisini veriyor.



    TEDAVİ DEĞİŞİR...
    Tedavi, böbreğin türüne göre değişiyor. Basit şikayetlere neden olan küçük taşlar için cerrahi tedavi gerekmiyor. Taşlar idrar yolunda takılırsa, idrar yolu enfeksiyonuyla ilişkiliyse veya ek sorunlara neden olursa ameliyat gerekebiliyor. Tekrar taş geliştirme riski yüksekse, uzman doktor tekrarlayan böbrek taşı riskini azaltmak için önleyici tedavi öneriliyor.



    ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN
    Böbrek taşı, idrar kanalında yer değiştirdiğinde ağrıya yol açıyor. Bu ağrı genellikle kaburgaların altında, yanlarda ve sırtta görülüyor. İdrar yaparken ağrı, pembe veya kahverengi idrar, normalden daha sık idrara çıkma veya az miktarda idrar yapma, mide bulantısı ve kusma, ateş ve titreme de görülüyor.



        DÜŞMÜYORSA DİKKAT
        Kendiliğinden düşemeyecek kadar büyük olan; kanamaya, böbrek hasarına ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olan böbrek taşları için daha ciddi tedavi gerekiyor. Dr. İşgören, o tedavileri şöyle açıklıyor: ESWL yönteminde, taşları idrarla düşebilecek küçük parçalara ayıran güçlü titreşimler oluşturmak için ses dalgaları kullanılır. Perkütan Nefrolitotomi ise böbrekteki çok büyük taşları çıkarmak için yapılan ameliyattır. Rijit Üreterorenoskopi de idrar yapılan kanaldan girilerek taşların alınması sağlanır.



        NELER YAPMALI?
        Küçük böbrek taşlarının genellikle kendiliğinden düşmesi bekleniyor. Bunun için su tüketiminin artırılması, ağrı kesici kullanımı öneriliyor. Ağrı kesici ilaçlar taş düşerken yaşanacak rahatsızlığı azaltıyor ve taşın böbrek kanalında neden olduğu ödemi azaltıyor. Böylece taşın düşmesini kolaylaştırıyor.

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        Haberler Sağlık Sırt ağrısı, idrarda kan ve mide bulantısı! Böbrek taşında yapılması gerekenler...
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