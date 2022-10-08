Sinüzitten tümöre kadar birçok hastalık kulak çınlamasına sebep olabiliyor l Sağlık haberleri

Kulak çınlaması, yaşam kalitesini düşürüyor. Op. Dr. Emel Peru Yücel, çınlamanın birçok nedeninin bulunduğunu belirtiyor. Sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, zardaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulakta travma, orta kulakta sıvı birikmesi, baş ve boyundaki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümörün çınlamaya yol açtığına dikkat çekiyor.



RENGARENK ŞİFA

Sağlıklı bir hayat için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. Beyaz renkli gıdaların LDL kolesterolü düşürüp, kalp hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekerek "Muz, armut, sarımsak, soğan, mantar kalp hastalıklarından korur. Mavi ve mor renkli gıdalar prostat kanserini engeller. Erik, siyah üzüm, böğürtlen gibi gıdalar yoğun tüketilmelidir" diyor.



PROSTATA KARŞI CEVİZ

Cevİz, kalp ve damar sağlığını destekler. Bağırsakları temizler. Kabızlık sorununu bitirir. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini tedavi eder. Kemik ve dişleri güçlendirir. Kan şekerini dengeler.



GÖZLERE LİMON

Lİmon, karaciğeri temizler. Kabızlık engeller. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açar. Solunum bozukluklarını giderir. Kan basıncını dengeler. Göz sağlığını korur.

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