Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sinüzitten tümöre kadar birçok hastalık kulak çınlamasına sebep olabiliyor l Sağlık haberleri

    Kulak çınlamasına, kulak enfeksiyonları, sinüzit, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümöre kadar birçok hastalık neden olabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ekim TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Sinüzit kulakları çınlatır

    Kulak çınlaması, yaşam kalitesini düşürüyor. Op. Dr. Emel Peru Yücel, çınlamanın birçok nedeninin bulunduğunu belirtiyor. Sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, zardaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulakta travma, orta kulakta sıvı birikmesi, baş ve boyundaki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümörün çınlamaya yol açtığına dikkat çekiyor.

    RENGARENK ŞİFA
    Sağlıklı bir hayat için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. Beyaz renkli gıdaların LDL kolesterolü düşürüp, kalp hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekerek "Muz, armut, sarımsak, soğan, mantar kalp hastalıklarından korur. Mavi ve mor renkli gıdalar prostat kanserini engeller. Erik, siyah üzüm, böğürtlen gibi gıdalar yoğun tüketilmelidir" diyor.

    PROSTATA KARŞI CEVİZ
    Cevİz, kalp ve damar sağlığını destekler. Bağırsakları temizler. Kabızlık sorununu bitirir. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini tedavi eder. Kemik ve dişleri güçlendirir. Kan şekerini dengeler.

    GÖZLERE LİMON
    Lİmon, karaciğeri temizler. Kabızlık engeller. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açar. Solunum bozukluklarını giderir. Kan basıncını dengeler. Göz sağlığını korur.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başardıkları tek şey masayı dağıtmak
    Haberler Sağlık Sinüzitten tümöre kadar birçok hastalık kulak çınlamasına sebep olabiliyor l Sağlık haberleri
        SON DAKİKA