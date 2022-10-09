Kilo vermek için tam bu saatte uyuyun! Yatarak kilo vermek isteyenlerin dileği kabul oldu..

Yani kısaca beslenmemiz o kadar önemli ki; her yediğimiz şeyin tüm metabolizma için hem gerekli hem de inanılmaz etkileri bulunuyor. Tıpkı melatonin sentezinde etkileri gibi. Bu arada şu önemli notu da eklemekte fayda var, melatonin yalnızca pineal bezde değil ayrıca safra ve gastrointestinal sistemden de sentezlenip salgılanan bir hormon olarak biliniyor. Retina ve deride sentezlenen melatonin gözde görme fonksiyonunu, deride radyasyondan koruma görevi üstleniyor.