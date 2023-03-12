Sinüzitin tam zamanı! Uzmanlar yaşam kalitesini yükseltecek önerileri açıklıyor





ATEŞ VE AĞRI...

Hava kirliliğinin de etkisiyle en sık görülen viral enfeksiyonlar arasında yer alan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük ile kendini gösteriyor. İnsanlar genellikle başı veya yüzü ağrıdığında sinüzit olduklarını düşünüyor. Oysa ki sinüzit, kendini ağrı ile çok az fark ettiriyor. Tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlara, hatta körlük, menenjit ve beyin apsesisine yol açan sinüzit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akut sinüziti herkes yılda birkaç kez geçirebiliyor. Buna soğuğa maruz kalma, alerji, hava kirliliği gibi faktörler neden oluyor. Hastalık, burunda basınç hissi, burun tıkanıklığı ve ateşle kendini belli ediyor.