Sinüzitin tam zamanı! Uzmanlar yaşam kalitesini yükseltecek önerileri açıklıyor

Sinüzit, baş ağrısıyla belirti veriyor. Farenjite hatta körlüğe neden oluyor! Akut sinüzitin 6 haftadan uzun sürdüğünü belirten uzmanlar, yaşam kalitesini yükseltecek önerileri açıklıyor YÜZ kemiklerinin içerisindeki boşlukları kaplayan ve mukoza denilen örtüsü bulunan sinüzit, her yıl 15 milyon kişiyi etkiliyor! Tedavi edilmediğinde çok ciddi hastalıklara davetiye çıkartan bu hastalık, ihmale gelmiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Süheyl Haytoğlu, doğru tedaviye dikkat çekiyor. Bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.
ATEŞ VE AĞRI...
Hava kirliliğinin de etkisiyle en sık görülen viral enfeksiyonlar arasında yer alan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük ile kendini gösteriyor. İnsanlar genellikle başı veya yüzü ağrıdığında sinüzit olduklarını düşünüyor. Oysa ki sinüzit, kendini ağrı ile çok az fark ettiriyor. Tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlara, hatta körlük, menenjit ve beyin apsesisine yol açan sinüzit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akut sinüziti herkes yılda birkaç kez geçirebiliyor. Buna soğuğa maruz kalma, alerji, hava kirliliği gibi faktörler neden oluyor. Hastalık, burunda basınç hissi, burun tıkanıklığı ve ateşle kendini belli ediyor.
3 AYDAN UZUNSA
Akut sinüzit 4 ila 6 hafta sürüyor veya ilaç tedavisi ile ya da kendiliğinden geçiyor. Kronik sinüzit ise 3 aydan uzun sürüyor. Öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Eğer sinüzit kronikleşmişse ameliyat gündeme gelebiliyor.