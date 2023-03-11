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Haberler Sağlık İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

Beyniniz ve sinir sisteminiz hafızayı, ruh halini, kas kontrolünü ve diğer işlevleri düzenlemek için buna ihtiyaç duyar. Vücudunuzun hücrelerini çevreleyen zarları oluşturmak için koline de ihtiyacınız var .Özellikle çocuğunuzun iştahsızlığından şikayetçiyseniz kolin bulunan besinler yemesini sağlayarak çok daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. İşte boy uzatan, zeka geliştiren tavsiyeler...

takvim.com.tr
11.03.2023 16:34 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:34
İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

Özellikle çocukların gelişimi için kolin takviyesi büyük önem taşır. İşte uzmanlar tarafından önerilen içinde kolin olan besinler...

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İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

Karaciğerinizde az miktarda kolin üretebilirsiniz , ancak vücudunuzdaki kolinin çoğu yediğiniz yiyeceklerden gelir.

İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

KOLİN NEDİR?

Yakın zamanlarda keşfedilen ve insanlık için önem taşıyan kolin, organik yapıda ve suda çözünen bir bileşik olarak açıklanıyor.

İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

Yumurta

İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye! 4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı...

Tavuk Göğsü

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