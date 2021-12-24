Sinüzitin altından kalkın! Hastalığı ameliyatsız yenmek mümkün

Sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanmasıyla karakterize bir enfeksiyon hastalığı olan sinüzit, yaşam kalitesini oldukça düşürebiliyor. Tedavide gecikildiğinde sinüs enfeksiyonu yayılıyor ve bunun sonucunda görme kaybından yüz kemiklerinde iltihaplanmaya ve kronik farenjitten menenjite kadar pek çok ciddi tablolar gelişebiliyor. Erken dönemde tedavi edildiğinde ise hastalığın kronikleşmesinin önüne geçilerek ameliyata gerek kalmadan şikayetlerin giderilmesi mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, sinüzite karşı almanız gereken önlemleri anlatıyor:

SİGARAYI MUTLAKA BIRAKIN:

Sigara, burun içindeki mukoza ve silya yapılarına zarar vererek enfeksiyona meyil hazırlıyor. Sigara kullanmamalı ve sigara dumanına maruz kalmaktan da mümkün olduğunca kaçınmalısınız.

ALERJiK ETKENLERDEN UZAK DURUN:

Sinüzit alerji zemininde de gelişebiliyor. Alerji nedeniyle burun mukozası ve sinüs ağızlarında ödem oluşuyor. Aynı zamanda mukus sekresyonu artıyor. Bunun sonucunda sinüslerin drenajı bozuluyor. Alerji testiyle birlikte belirlenen alerjik etkenlerden korunmak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

UYKUNUZ DÜZENLi OLSUN:

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen sinüzitten korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi gerekiyor. Bunun için günlük uyku süresinin 7-9 arası olması gerekiyor. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin.

KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT:

Sinüzite en sık yol açan neden virüs ve bakteriler olduğu için kişisel hijyeninize dikkat etmeyi, ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Kişisel hijyen hastalık yapıcı mikropların vücudunuza bulaşmalarını ve çevreye yayılmalarını önleyecektir.

AŞI OLMANIZ ÇOK ÖNEMLİ:

Grip aşısı, viral enfeksiyonlardan korunmada önemli bir rol üstleniyor. Viral enfeksiyon zemininde gelişen sinüzit riskini azaltmak için influenza ve Covid- 19 aşılarını yaptırmayı ihmal etmeyin.

KIYAFET SEÇİMİNİZ DOĞRU OLMALI:

Soğuk algınlığı sonucu gelişebilecek sinüzitten korunmak için mevsim koşullarına uygun giyinerek vücut ısınızı koruyun. Soğuk havalarda bere, atkı ve eldiven kullanmanız, vücut ısınızı korumanızda faydalı olacaktır.