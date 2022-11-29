Sinüzit ihmale gelmiyor! İşte tedavi yöntemleri...

Soğuyan hava, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle sinüzit, bu aylarda pek çok kişinin kabusu oluyor! Geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, yüz ve göz çevresinde ağrı, sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerle kronik hale gelen sinüzit endoskopik yöntemlerle vücutta kesi oluşmadan tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Araz Server, önemli bilgiler veriyor.
NASIL OLUŞUR?
Sinüsler, yüz kemiklerinin içinde hava boşluğu ile kaplı olan boşluk alanları olarak biliniyor. Alında, yanaklarda, gözler arasında ve yüzün arkasında olmak üzere 4 farklı bölgede yer alıyor. Sinüzit, işte bu 4 farklı bölgede bulunan sinüslerin duvarlarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan mukoza hastalığı olarak ortaya çıkıyor.
KEMİKLERİ AĞRITIR
Sinüzit, geniz akıntısı olarak tabir edilen burun boşluğunun arka kısmında kıvamlı bir akıntı varlığı hissine neden oluyor. Kişi konuşurken o akıntının boğazını hatta geniz boşluğunu rahatsız ettiğini hissediyor. Enfekte olan sinüsler, içinde bulundukları yüz kemiklerini ağrıtıyor. İçindeki bakteriyel hakimiyetin çok olduğu durumlarda yakma benzeri bir etkiyle kimyasal olarak mukozayı tahriş edebiliyor ve basınç oluşturabiliyor. Sinüzit ağrıları başın ön yarısında ve yüz iskeletinde görülüyor.