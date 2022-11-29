Sinüzit ihmale gelmiyor! İşte tedavi yöntemleri...





KEMİKLERİ AĞRITIR

Sinüzit, geniz akıntısı olarak tabir edilen burun boşluğunun arka kısmında kıvamlı bir akıntı varlığı hissine neden oluyor. Kişi konuşurken o akıntının boğazını hatta geniz boşluğunu rahatsız ettiğini hissediyor. Enfekte olan sinüsler, içinde bulundukları yüz kemiklerini ağrıtıyor. İçindeki bakteriyel hakimiyetin çok olduğu durumlarda yakma benzeri bir etkiyle kimyasal olarak mukozayı tahriş edebiliyor ve basınç oluşturabiliyor. Sinüzit ağrıları başın ön yarısında ve yüz iskeletinde görülüyor.