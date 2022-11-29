Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sinüzit ihmale gelmiyor! İşte tedavi yöntemleri...

    Serinleyen hava, sinüsleri vuruyor! Baş ağrısı, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığına yol açan bu durum, ihmale gelmiyor. Uzmanlar, tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

    Sinüzit mevsimi

    Soğuyan hava, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle sinüzit, bu aylarda pek çok kişinin kabusu oluyor! Geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, yüz ve göz çevresinde ağrı, sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerle kronik hale gelen sinüzit endoskopik yöntemlerle vücutta kesi oluşmadan tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Araz Server, önemli bilgiler veriyor.



    NASIL OLUŞUR?
    Sinüsler, yüz kemiklerinin içinde hava boşluğu ile kaplı olan boşluk alanları olarak biliniyor. Alında, yanaklarda, gözler arasında ve yüzün arkasında olmak üzere 4 farklı bölgede yer alıyor. Sinüzit, işte bu 4 farklı bölgede bulunan sinüslerin duvarlarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan mukoza hastalığı olarak ortaya çıkıyor.



    KEMİKLERİ AĞRITIR
    Sinüzit, geniz akıntısı olarak tabir edilen burun boşluğunun arka kısmında kıvamlı bir akıntı varlığı hissine neden oluyor. Kişi konuşurken o akıntının boğazını hatta geniz boşluğunu rahatsız ettiğini hissediyor. Enfekte olan sinüsler, içinde bulundukları yüz kemiklerini ağrıtıyor. İçindeki bakteriyel hakimiyetin çok olduğu durumlarda yakma benzeri bir etkiyle kimyasal olarak mukozayı tahriş edebiliyor ve basınç oluşturabiliyor. Sinüzit ağrıları başın ön yarısında ve yüz iskeletinde görülüyor.



        ÖKSÜRÜK DE VARSA...
        Sinüzitte, bakterilerin türüne, yoğunluğuna ve şiddetine göre öksürük ve kötü ağız kokusu görülebiliyor. Burun akıntısı da oluyor. Genel olarak belirtiler arasında; geniz akıntısı, öksürük, baş veya yüz ağrısı, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı olarak sayılabilmektedir. Çoğunlukla sinüzitler geçirilmiş griplerin kalıntıları üzerine yerleşiyor. Tam iyileşememiş griplerde sinüzitin oluşumunu kolaylaştırıyor.



        NASIL TESPİT EDİLİR?
        Sinüzit tanısı muayene sonucu değerlendirmeden yola çıkılarak konuyor. Burun boşluğunun içerisinin görüntülendiği endoskopik aparatlarla sinüzite dair izler tespit ediliyor. Bazen sinüs tomografisine de başvuruluyor.



        TEDAVİSİ FARKLI...
        Sinüzite yol açan mikroorganizma hangisiyse onu ortadan kaldıracak tedavi seçiliyor. Karşılaşılan bakteriyel bir sinüzitse, antibiyotik veriliyor. Bunun dışında burnun havalanması ve burun içerisinde birikmiş salgıların temizlenmesi için tıkanıklık açıcı spreyler öneriliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Sağlık Sinüzit ihmale gelmiyor! İşte tedavi yöntemleri...
            SON DAKİKA