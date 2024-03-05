Sinüzit hayat kalitesini düşürüyor! Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Hayat kalitesini düşüren sinüzit ihmal edildiğinde ortaya çıkan kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Dr. Arslanhan, "Sinüzit, akut ve kronik sinüzit olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Akut sinüziti herkes yılda birkaç kez geçirebilir. Buna, soğuğa maruz kalma, alerji, vücut direncinin düşmesi gibi etkenler neden olur. Bu şikayetlerin üç aydan daha fazla sürmesi halinde ise sinüzit kronikleşebilir" bilgisini veriyor.