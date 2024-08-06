Saatlerce tok tutacak, iştahı kapatacak! Canan Karatay’dan ekmek yerine geçen mucize besin önerisi!

⚡ Fiziksel Aktiviteler İçin Enerji Veriyor İçerdiği protein ve sağlıklı yağlar, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve enerji seviyenizi yüksek tutar. Özellikle yoğun fiziksel ve zihinsel aktiviteler sırasında, cevizler enerjinizi artırmak ve açlık hissinizi kontrol altında tutmak için mükemmel bir atıştırmalık seçeneğidir. Bu nedenle, günlük beslenme rutinine ceviz eklemek, hem sağlık hem de enerji açısından birçok avantaj sağlar.

🌿 Maraş Cevizinin Besin Değeri Maraş cevizi, zengin bir yağ içeriğine sahiptir. İçerdiği yağların büyük bir kısmı sağlıklı tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar olarak bilinen Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleridir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyelerini dengeler ve inflamasyonu azaltır.

💪 Protein Zengini Maraş cevizi, bitkisel protein açısından zengin bir kaynaktır. Her 100 gram cevizde yaklaşık 15 gram protein bulunur, bu da kas kütlesinin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Ayrıca, cevizler yüksek lif içerir; 100 gram cevizde yaklaşık 6-7 gram lif bulunur. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

🍀 Vitamin ve Mineral Deposu Maraş cevizleri, E vitamini, B vitamini kompleksleri (B1, B2, B3, B6) ve folat gibi vitaminler açısından zengindir. E vitamini, güçlü bir antioksidan olarak vücutta serbest radikalleri temizler ve hücrelerin sağlığını korur. Cevizler ayrıca magnezyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, enerji üretimini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.