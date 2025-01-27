Sinsi virüslerden bitki çayıyla korunun!

Havaların serinlemesiyle kış kendini iyice hissettiriyor. Virüslerin fırsat kolladığı bu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Duygu Özbay, hangi bitki çayının hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:



- EKİNEZYA: Grip virüsüne karşı korur. Nezle ve gripten kaynaklanan ağrıları hafifletir.

- REZENE: Soğuk algınlığı belirtilerini bastırır. Bakterilerle savaşır. Vücudun toparlanmasına yardımcı olur.

- ADAÇAYI: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz iltihaplanmasını önler. Alzheimer hastalığına karşı da koruyucudur.

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