Sinsi ilerleyen kolon kanseri ilk evrelerde belirti vermiyor!

Kanser, artık tıp dünyasında bile 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orçun Yalav, kolorektal kanser türlerine değiniyor. Bu hastalığın ilerleyen yaşlarda ortaya çıktığını belirtiyor. Hem genetik faktörlerin hem de beslenme alışkanlıklarının bu kansere neden olduğunu söylüyor. Tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
AİLENİZDE VAR MI?
Kolon kanseri, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Sinsi ilerlediği için bu yaşlardan sonra düzenli kontrol ve tarama testlerinin yapılması önem taşıyor. Doç. Dr. Orçun Yalav, "Bireyin hekimin tavsiye ettiği şekilde ve aralıklarla gaytada gizli kan, kolonoskopi veya sigmoidoskopi tetkiklerini yaptırması bu hastalıktan korunmanın birincil yoludur. Erken tanı konur ve doğru tedavi uygulanırsa hastaların yüzde 80-90'ı sağlığına kavuşabilir. Ancak tanıda geç kalınırsa iyileşme şansı hastalığın evresine bağlı olarak düşebilir" bilgisini veriyor. Kolorektal kanserlerin de her kanser türünde olduğu gibi yaygın olarak görülen ve tanı konmasına yardımcı olan kimi işaretleri olduğunu kaydediyor. O belirtileri şöyle sıralıyor:
BU BELİRTİLERE DİKKAT
MAKATTAN KANAMA: En sık karşılaşılan bulgudur. Kalın bağırsak ve makatı ilgilendiren birçok hastalıkta görülebilir. Bu nedenle ihmal edilmemelidir.
TUVALET ALIŞKANLIĞINDA
DEĞIŞIKLIK: Dışkı çapında azalma, makatta dolgunluk hissi olması ve sürekli dışkılama ihtiyacı duyulmasına rağmen tuvalete oturulduğunda dışkı yapamama şeklinde bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler meydana gelir.
KANSIZLIK-SOLUKLUK:
Hem makattan olan kanamalar hem de kanser hücrelerinin aşırı çoğalması nedeniyle kişilerde kansızlık ve buna bağlı solukluk görülebilir. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bir hastada kansızlık tespit edilmesi halinde dışkıda fark edilemeyen gizli kanama ve kalın bağırsak kanseri şüphesi araştırılmalıdır.
ŞİŞKİNLİK: Kolorektal kanserler, fark edilmeyip büyük boyutlara ulaştıklarında bağırsakta kısmi veya tam tıkanıklığa
neden olmakta ve hastada şişkinlik meydana gelebilmektedir. Birey dışkılayamıyor, gaz çıkaramıyorsa ve şişkinlik gün geçtikçe artıyorsa doktora başvurması gerekir. Çünkü bu durumda bağırsak kanser nedeniyle tamamen tıkanmıştır ve acil olarak cerrahi müdahale gerekir.
KİLO KAYBI: Tüm kanser türlerinde kilo kaybı görülür. Ancak burada önemli olan kilo kaybının istemsiz bir şekilde ve yukarda bahsedilen belirtiler ile meydana gelmesidir.