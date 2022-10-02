Sinsi ilerleyen kolon kanseri ilk evrelerde belirti vermiyor!





BU BELİRTİLERE DİKKAT

MAKATTAN KANAMA: En sık karşılaşılan bulgudur. Kalın bağırsak ve makatı ilgilendiren birçok hastalıkta görülebilir. Bu nedenle ihmal edilmemelidir.

TUVALET ALIŞKANLIĞINDA

DEĞIŞIKLIK: Dışkı çapında azalma, makatta dolgunluk hissi olması ve sürekli dışkılama ihtiyacı duyulmasına rağmen tuvalete oturulduğunda dışkı yapamama şeklinde bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler meydana gelir.

KANSIZLIK-SOLUKLUK:

Hem makattan olan kanamalar hem de kanser hücrelerinin aşırı çoğalması nedeniyle kişilerde kansızlık ve buna bağlı solukluk görülebilir. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bir hastada kansızlık tespit edilmesi halinde dışkıda fark edilemeyen gizli kanama ve kalın bağırsak kanseri şüphesi araştırılmalıdır.

ŞİŞKİNLİK: Kolorektal kanserler, fark edilmeyip büyük boyutlara ulaştıklarında bağırsakta kısmi veya tam tıkanıklığa

neden olmakta ve hastada şişkinlik meydana gelebilmektedir. Birey dışkılayamıyor, gaz çıkaramıyorsa ve şişkinlik gün geçtikçe artıyorsa doktora başvurması gerekir. Çünkü bu durumda bağırsak kanser nedeniyle tamamen tıkanmıştır ve acil olarak cerrahi müdahale gerekir.

KİLO KAYBI: Tüm kanser türlerinde kilo kaybı görülür. Ancak burada önemli olan kilo kaybının istemsiz bir şekilde ve yukarda bahsedilen belirtiler ile meydana gelmesidir.