Uzmanlar sağlıklı kalbin şifrelerini açıklıyor! | Sağlık haberleri

Kalp hastalıkları, can alıyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 yetişkinden biri, kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, kalp sağlığı için alınacak 6 tedbiri sıralıyor...

KİLO KONTROLÜ: Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmekkalp hastası olma riskini azaltır.

HAREKETLİ OLUN: Düzenli spor yapmak kilo kontrolü sağlar. Her günyarım saatlik yürüyüş kalbi korur.

SİGARAYI BIRAKIN: Sigara içmek menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalıkları riskini 4-5 kat artırır.

DENGELİ BESLENİN: Araştırmalar, sebze ve meyvelerden zengin, az yağlı beslenmenin kan basıncının düşürdüğünü gösterir.

TUZU AZALTIN: Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona yol açar ve kalp sağlığını tehdit eder. Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekir.

STRES EN BÜYÜK RİSK: Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini yavaşlatır. Kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiler. Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoga, tansiyonu düşürür.



ROMATİZMAYA ADAÇAYI

Faydalı bitkilerden adaçayı, beyin fonksiyonlarını korur. Alzheimer riskini azaltır. Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Boğaz enfeksiyonlarını temizler. Romatizma ağrılarını önler. Öksürüğü dindiren adaçayı, diş eti iltihaplarını da tedavi eder. Gebelik döneminde annelerin tüketmemesi önerilir.



HEMOROİDE ÇARE MISIR

Yüksek lif ve vitamin içeriğiyle mısır, yaz aylarının en sevi- len besinleri arasındadır. Sindirim sistemini hızlandıran süt mısır, kolon kanserinden korur. Hemoroit riskini azaltır. Gözleri güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Kalp ve damar sağlığını dstekleyen mısır, inme riskini azaltır. Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Saçları güçlendirir.



KOLESTEROLE PIRASA

Antioksidan etkisiyle kansere savaş açan pırasa, kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Damar sertliğini önleyen pırasa, idrar söktürücüdür. Kan dolaşımını düzenler. Gut hastalığını önler. Kan şekeri seviyesini dengeleyen pırasa, depresyondan da korur.



KARACİĞER DOSTU ZEYTIN

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde zeytin, hafızayı güçlendirir. Kolesterolü düşürür ve kan damarlarını korur. Kalp dostu zeytin, şişkinlik ve gaz sorununu önler. Antioksidan etkisiyle karaciğeri temizler. İyi bir ağrı kesicidir. Kemik ve eklemleri güçlendirir. Zayıflatır.



ÇİÇEK GİBİ OLUN

Doğayı süsleyen hatmi çiçeği, insan vücuduna da şifa oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Hoş kokusuyla gönülleri çalan hatmi çiçeği, kaynatılıp çay olarak tüketiliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Boğaz enfeksiyonlarını bitirir. Bronşit şikayetlerini azaltır.

Kan şekerini ve kan basıncını dengeler.

İdrar söktürücüdür. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Böbreklerdeki kumu döker.

Cilt hücrelerini yeniler.

Dişleri güçlendirir. Çürükleri önler.



MASA BAŞI FITIK EDİYOR!

Boyun fıtığı, hayatı kabusa çeviriyor. Sırt, omuz ve kürek kemiğinde ağrıya, ellerde uyuşmaya yol açıyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, özellikle masa başında uzun süre sabit çalışma, ağır yük taşıma ve cep telefonu kullanmanın hastalığa yol açtığına dikkat çekiyor. Fıtığın tanı ve tedavisiyle ilgili bilgilendiriyor. Şu bilgileri veriyor: Tanıda; fiziki muayene, röntgen, bilgisayarlı tomografi kullanılır. Mikrocerrahi yöntemi boyun fıtığı tedavisinde güzel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Çok küçük kesi sayesinde iyileşme süresi çok daha çabuk oluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN