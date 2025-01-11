Sinsi ilerleyen diyabet hayatı tehdit ediyor! Uzmanı kan şekerini yükselten hataları sıralıyor

Şiddetli susuzluk, görmede bulanıklaşma, yorgunluk, istemsiz kilo kaybı ve sık idrara çıkma… Tüm bu şikayetler, yüksek kan şekerinin belirtileri arasında yer alıyor.

Kanda, şekerin belli düzeylerin üzerinde olmasıysa diyabet olarak tanımlanıyor. İhmale gelmeyen bu durum zamanla kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, kan şekerini yükselten hataları sıralıyor.

BELİRTİLERİ ÖNEMSEMEMEK: Kan şekeri yüksekliği, pek çok olumsuzlukla belirti veriyor. Bunların arasında çok su içmek, çok sık idrara çıkmak, görme bozuklukları, kilo kaybı, yorgunluk – bitkinlik yer alıyor. Bu durumda herkesin vakit kaybetmeden doktor kontrolüne gitmesi öneriliyor.

KASLARA DİKKAT: Kaslar, hayatta kalmak için şeker yakıyor. Yeterli egzersiz yapmaksa şekerin yakılmadan vücutta kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kan şekeri yüksek değerlere ulaşıyor. Kas kütlesini korumak için düzenli egzersiz yapılması öneriliyor.

AİLE ÖYKÜSÜ: Diyabet, genetik geçiş gösteriyor. Dolayısıyla ailesinde diyabet hastalığı olanlar, olmayanlara göre daha fazla risk taşıyor. Uzmanlar, "Ailenizde diyabet hastalığı varsa, varsa zaman kaybetmeden hekime başvurun" diyor.

TEDAVİYİ AKSATMAK: Kronik bir hastalık olan diyabetin tedavisi ömür boyu sürüyor. Hastaların uygulanan tedaviyi aksatması kan şekerini yükseltiyor. Dr. Ozan Kocakaya, "İster hap ister insülin olsun, diyabet tedavisine düzenli devam etmemek kan şekerini yükseltiyor ve sizi diyabetin neden olduğu hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor" diyor.

YANLIŞ BESLENME: Kan şekeri düştüğünde, şekerli gıdaların tüketilmesi yapılan en büyük hataların başında geliyor. Hastaların bu durumda paniğe kapılmadan tek küp şeker veya yarım bardak meyve suyu içmesi, 15 dakika bekledikten sonra da yeniden kan şekerine bakması öneriliyor.

FAZLA KİLO: Kilo, dert çekiyor! Kilo alan kişilerde artan yağ dokusundan salınan hormonlar, insülin hormonunun görevini yapmasını önlüyor. Bu durumda kan şekerinde dalgalanmalar görülüyor. Bunun sonucunda da diyabet gelişiyor.



NEDEN YÜKSELİR?

Besinlerimiz, sindirim sistemi tarafından parçalanıyor. İçlerin deki şeker ortaya çıkıyor. Şeker molekülleri enerji sağlayacakları hücrelerin içine insülin hormonuyla girebiliyor. Eğer vücudunuzda insülin yoksa şeker hücrelere giremiyor ve kanda birikiyor.