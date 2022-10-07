Sindirim sistemi hastalıklarında doktor doğru teşhisin önemine dikkat çekiyor l Sağlık haberleri





DR. SARIMSAK!

Bilimsel araştırmalara göre yanlış beslenme alışkanlıkları, kanser hastalığına zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Nilüfer Avcı, salamura et ve şarküteri tüketimi, kolon ve rektum kanserine yakalanma riskini artırdığını söylüyor. Bol bol su içilmesini tavsiye ediyor. "Yeşil, sarı, kırmızı sebzelerden her gün en az birer porsiyon tüketin. Özellikle sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağından çok daha fazla polifenol içerir. Soğan ve sarımsak bolca tüketilmelidir. Bunlar nitrozaminleri bloke ederek kansere karşı korur" bilgisini veriyor.



KARACİĞERE ELMA SUYU

Elma suyu, kalp ve damar sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir



KEMİKLERE KURU ÜZÜM

Kuru üzüm, kanı temizler. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Kemiklere kuvvet verir. Saç dökülmesini önler.



CEVİZ ZAYIFLATIR

Ceviz, kalp ve beyin sağlığını korur. Hafızayı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Depresyona savaş açar. Zayıflatır. Üreme sağlığını destekler.

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