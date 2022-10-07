Sindirim sistemi hastalıklarında doktor doğru teşhisin önemine dikkat çekiyor l Sağlık haberleri

Sindirim sistemi hastalıkları çocuk, genç yaşlı demeden herkesi vuruyor. Hastalığın tedavisinde istirahatin yanı sıra doğru teşhis, büyük önem arz ediyor. Dr. Ayşe Kanneci, tanının önemine dikkat çekiyor. Kanneci, Rotavirüs ve Norovirüs gibi kısa sürede atlatılabilen hastalıkların yanı sıra Salmonella ve E. coli, gibi ölümcül hastalıkların da oldukça yaygın şekilde görüldüğünü belirtiyor. "Bozulmuş yiyecek veya su tüketildiğinde ya da enfekte bir kişiyle mutfak eşyaları, havlu veya yiyecek paylaşıldığında bağırsak enfeksiyonuna yakalanma riski ortaya çıkıyor" diyor.
DR. SARIMSAK!
Bilimsel araştırmalara göre yanlış beslenme alışkanlıkları, kanser hastalığına zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Nilüfer Avcı, salamura et ve şarküteri tüketimi, kolon ve rektum kanserine yakalanma riskini artırdığını söylüyor. Bol bol su içilmesini tavsiye ediyor. "Yeşil, sarı, kırmızı sebzelerden her gün en az birer porsiyon tüketin. Özellikle sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağından çok daha fazla polifenol içerir. Soğan ve sarımsak bolca tüketilmelidir. Bunlar nitrozaminleri bloke ederek kansere karşı korur" bilgisini veriyor.
KARACİĞERE ELMA SUYU
Elma suyu, kalp ve damar sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir
KEMİKLERE KURU ÜZÜM
Kuru üzüm, kanı temizler. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Kemiklere kuvvet verir. Saç dökülmesini önler.
CEVİZ ZAYIFLATIR
Ceviz, kalp ve beyin sağlığını korur. Hafızayı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Depresyona savaş açar. Zayıflatır. Üreme sağlığını destekler.