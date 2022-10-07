Geçmeyen bel ve sırt ağrısı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı...

Eklemlerde ağrı ve şişlik, ateş, ağızda aft, bel ağrısı ve ağız kuruluğu... Günlük hayatta pek çok kişi, bu şikayetlerle romatoloji uzmanlarına başvuruyor. Genç yaşlı herkeste görülen romatizma hastalığının neden olduğu bu şikayetler, pek çok farklı organı da etkileyebiliyor. Dr. Şule Ketenci Ertaş, "Romatizmal hastalıklar farklı organlar ile ilgili şikayetlerle ilk işaretlerini verebilir. Örneğin; ağızda yara, gözde kızarıklık ve ağrı, parmaklarda morarma, vücutta döküntü gibi. Çoğu kronik hastalıklar olup belirli aralıklarla takip edilmeleri gerekir. Amaç erken tanı ve erken tedavi ile hastalıkların ilerlemesini geciktirmek hatta hastalığı önlemektir. Oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek, sosyal hayat, okul/iş hayatı ile ilgili kısıtlamaları azaltmak mümkündür" diyor. Romatizmada görülen şikayetler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyor...