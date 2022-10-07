Geçmeyen bel ve sırt ağrısı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı...

Eklemlerde ağrı ve şişlik, ateş, ağızda aft, bel ağrısı ve ağız kuruluğu... Günlük hayatta pek çok kişi, bu şikayetlerle romatoloji uzmanlarına başvuruyor. Genç yaşlı herkeste görülen romatizma hastalığının neden olduğu bu şikayetler, pek çok farklı organı da etkileyebiliyor. Dr. Şule Ketenci Ertaş, "Romatizmal hastalıklar farklı organlar ile ilgili şikayetlerle ilk işaretlerini verebilir. Örneğin; ağızda yara, gözde kızarıklık ve ağrı, parmaklarda morarma, vücutta döküntü gibi. Çoğu kronik hastalıklar olup belirli aralıklarla takip edilmeleri gerekir. Amaç erken tanı ve erken tedavi ile hastalıkların ilerlemesini geciktirmek hatta hastalığı önlemektir. Oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek, sosyal hayat, okul/iş hayatı ile ilgili kısıtlamaları azaltmak mümkündür" diyor. Romatizmada görülen şikayetler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyor...
HASTALIĞIN HABERCİSİ ATEŞ:
Ateş; enfeksiyon başta olmak üzere pek çok hastalıkta gözlenir. Birlikte karın ağrısı, eklem ağrısı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin olması ve ağrı geçince ateşin düşmesi ailevi Akdeniz ateşi hastalığı için tanı konulmasını sağlar. Ateşin önemli olduğu bir diğer hastalık ise erişkin Still hastalığıdır. Genellikle döküntü ile birlikte günün aynı saatlerinde yükselen ateş gözlenir.
EKLEM AĞRISI:
Hastaneye en sık başvuru nedenlerinden biridir. Kısa süreli şikayetlerde sebebin enfeksiyon olabilir. Ancak altı haftadan uzun süren artritler ise kronik artritler olup romatizmal hastalıklara bağlı olabilir. Kalıcı sakatlık bırakmaması için erken dönemde tanı konulup tedavi edilmelidir.
AĞIZ İÇİ AFT:
Ağız içinde çıkan aftlara vitamin eksikliklerinde ya da enfeksiyon durumlarında rastlanır. Tekrarlayan aftlar ise Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, Crohn hastalığı, çölyak gibi hastalıklarda gözlenir.
AĞIZ KURULUĞU:
Şeker hastalığı ve bazı ilaçların kullanımı sırasında görülebilir. Ancak uzun süren ağız kuruluğunun ise diş çürümelerine ve mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir.
BEL AĞRISI:
Bel ağrısı hemen her yetişkinin hayatının bir döneminde yaşadığı durumdur. Sık görülen bel fıtığı ve bel kayması gibi durumlardan farklı olarak romatizmal bel ağrısı istirahatle kötüleşir. Hareket ve egzersiz ile azalır. 6 haftadan uzun süren ve istirahatle artan bel ağrısında mutlaka romatoloji hekimine başvurulması gereklidir.