Sık baş ağrısı beyin tümörü habercisi olabilir!





TEKRARLAYABİLİR...

Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü ismi veriliyor. Tümörler, ne kadar hızlı büyüdüklerine ve tedaviden sonra tekrar büyüme ihtimallerine göre derecelendiriliyor. Kanserli olmayan beyin tümörleri düşük dereceli olarak değerlendiriliyor. Yavaş büyüyor ve yüksek oranda tedavi edilebiliyorlar. Kötü huylu diyebileceğimiz beyin tümörleri ise yüksek dereceli olarak sınıflandırılıyor. Bu tümörler ya beyinde oluşuyor ya da ikincil tümör dediğimiz vücudun başka bir yerinden beyne sıçrıyor. Bu tümörler tedaviden sonra tekrarlayabiliyor.