Dikkat! Çok sık olarak görülen sivilce, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor

Sivilce, günümüzde hem gençlerin hem de yetişkinlerin en çok yakındığı cilt problemleri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcenin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.