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    Dikkat! Çok sık olarak görülen sivilce, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor

    Sık görülen dermatolojik bir sorun olan sivilce, can sıkıyor! Çoğu zaman yanlış beslenme nedeniyle görülen bu durum, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor...

    Sivilcenin şifresi yumurtalık kıstı

    Sivilce, günümüzde hem gençlerin hem de yetişkinlerin en çok yakındığı cilt problemleri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcenin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.



    YAŞA BAKMAZ...
    "Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir. Bazen sivilce, hormonal bozukluk sebebiyle çıkar. Hormon bozukluğu, daha çok 25 yaşından sonra başlayan sivilce, adet düzensizliği, çenede, göbek çevresinde, meme etrafında kıllanma şikayeti ile kendini gösterir. Bu tarz hastalarda, hormonal bozukluk ve Polikistik Over hastalığı (yumurtalıklarda kist) araştırılır" diyor.



    BESİNLERE DİKKAT
    Yağlı gıdaların da sivilce oluşumuna yol açtığının altını çizen Dr. Dikey, özellikle beyaz ekmek, şeker, fastfood gıdalar, patatesten uzak durulmasını öneriyor. Sebze, meyve ve Omega-3'ten zengin beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Sivilce tedavisinin 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtiyor.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Sağlık Dikkat! Çok sık olarak görülen sivilce, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor
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