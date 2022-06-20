Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta emeklilik!





KONTROL GEREKİR

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel birliktelik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

Durumun tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? Diğer cinsle birlikte olmak ayrı şey, diğer cinsle ilişkiye girmek ayrı bir şey. Anladığım kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.