PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Şifa dolu melisa çayı! İşte günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken çayın faydaları

Bitkisel çaylar, sağlık açısından pek çok fayda sunuyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan bakımından zengin olan melisa çayının sakinleştirici etkisi olduğunu ve depresyonla mücadeleye yardımcı olduğunu belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Şifa dolu melisa çayı! İşte günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken çayın faydaları

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bitkisel çaylar, şifa dağıtıyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan açısından zengin olan melisa çayının sakinleştirici olduğunu ve depresyonla savaştığını söylüyor. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken bu çayın faydalarını sıralıyor:

    - Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir.
    - Soğuk algınlığına iyi gelen çay, ferahlatır.
    - Rahatlatır ve sakinleştirir. Strese iyi gelir.
    - Antioksidan içeren melisa çayı, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.
    - Sindirim sistemi spazmı yaşanmasını önler. Mide bulantısına iyi gelir.
    - Otun kaynatılıp suyuyla saçlarının yıkanması, kepeklenme ve dökülmeye iyi gelir.
    - Adet sancılarını ve kramplarını giderir.
    - Kan şekerini dengeler. Diyabete iyi gelir.
    - Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir.

    KİMLER İÇMEMELİ?
    Melisa çayını, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin tüketmemesi gerekir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?