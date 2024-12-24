Şifa dolu melisa çayı! İşte günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken çayın faydaları

Bitkisel çaylar, şifa dağıtıyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan açısından zengin olan melisa çayının sakinleştirici olduğunu ve depresyonla savaştığını söylüyor. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken bu çayın faydalarını sıralıyor:
- Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir.
- Soğuk algınlığına iyi gelen çay, ferahlatır.
- Rahatlatır ve sakinleştirir. Strese iyi gelir.
- Antioksidan içeren melisa çayı, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.
- Sindirim sistemi spazmı yaşanmasını önler. Mide bulantısına iyi gelir.
- Otun kaynatılıp suyuyla saçlarının yıkanması, kepeklenme ve dökülmeye iyi gelir.
- Adet sancılarını ve kramplarını giderir.
- Kan şekerini dengeler. Diyabete iyi gelir.
- Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir.
KİMLER İÇMEMELİ?
Melisa çayını, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin tüketmemesi gerekir.