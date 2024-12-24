Şifa dolu melisa çayı! İşte günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken çayın faydaları

Bitkisel çaylar, şifa dağıtıyor. Dyt. Betül Merd, antioksidan açısından zengin olan melisa çayının sakinleştirici olduğunu ve depresyonla savaştığını söylüyor. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gereken bu çayın faydalarını sıralıyor:



- Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir.

- Soğuk algınlığına iyi gelen çay, ferahlatır.

- Rahatlatır ve sakinleştirir. Strese iyi gelir.

- Antioksidan içeren melisa çayı, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.

- Sindirim sistemi spazmı yaşanmasını önler. Mide bulantısına iyi gelir.

- Otun kaynatılıp suyuyla saçlarının yıkanması, kepeklenme ve dökülmeye iyi gelir.

- Adet sancılarını ve kramplarını giderir.

- Kan şekerini dengeler. Diyabete iyi gelir.

- Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir.



KİMLER İÇMEMELİ?

Melisa çayını, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin tüketmemesi gerekir.

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