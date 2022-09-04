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    Kaşık kaşık şifa! Tarhana, şifa dağıtıyor

    TÜRK mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.

    Kaşık kaşık şifa
    TÜRK mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

    GÜNLÜK vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
    BAĞIŞIKLIĞI destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.
    ANTİOKSİDAN deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.
    GRİP, nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır.
    BESLEYİCİDİR, uzun süre tok tutar.
    MENOPOZ döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.
    KAN dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.
    KOLESTEROLÜ düşürür. Kalp hastalıklarını önler.



    PIRASA KAN YAPAR
    BOL lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Uykusuzluğu bitiren pırasa, vücuttaki toksinleri temizler. Depresyon ve yorgunluğu alır. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.

    KEMİKLERE ACI BİBER
    C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlık problemini bitirir. Romatizma ve kemik hastalıklarına karşı korur.

    KATARAKTA KUŞKONMAZ
    ANTİOKSİDAN deposu kuşkonmaz, hormonları düzenler. Cildi yeniler. İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri temizler. Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir. Vücuttaki ödemi atar. Kanı temizler. Kataraktı önler.

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    Haberler Sağlık Kaşık kaşık şifa! Tarhana, şifa dağıtıyor
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