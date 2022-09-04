Kaşık kaşık şifa! Tarhana, şifa dağıtıyor

mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır., nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır., uzun süre tok tutar.döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.düşürür. Kalp hastalıklarını önler.lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Uykusuzluğu bitiren pırasa, vücuttaki toksinleri temizler. Depresyon ve yorgunluğu alır. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.vitamini deposuvücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur.Tansiyonu dengeler. Kalbi besler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlık problemini bitirir. Romatizma ve kemik hastalıklarına karşı korur.deposu kuşkonmaz, hormonları düzenler.Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir. Vücuttaki ödemi atar. Kanı temizler. Kataraktı önler.