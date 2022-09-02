Sıcak hava ve nem diyabetlileri bunaltıyor! Uzmanlar alınacak tedbirleri sıralıyor

Diyabet, yani şeker hastalığı toplumda sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Sıcaklıkların rekor kırdığı bu günlerde, hastaların şikayetleri de artıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, sıcakların insülinin dozunu etkilediğini ve hastalarda ani şeker düşüklüğünün yaşandığını söylüyor. Alınması gereken tedbirleri sıralıyor...

BESLENMEYE DİKKAT: Şekerli içecekler, limonata ve meyve suları, kan şekerini hızlı yükseltiyor. İdrar söktürücü etkileriyle vücuttan su atımını hızlandırıyor. Üstelik susuzluk hissini de artırıyor. Dolayısıyla hem şekerde kontrolsüz yükselmelere hem de su oranında azalmaya yol açıyor. İnsülin kullanan hastalarda diyabet komasına neden oluyor.

SIK KONTROL: Sıcakda kan şekeri kontrolünün daha sık yapılması gerekiyor. Bunun için hastaların yanında kan şekeri düşüklüğüne karşı acil önlem olarak kesme şeker ya da küçük bir meyve suyu taşıması önem taşıyor.

BOL SU İÇİN: Sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücut hem su hem de sodyum kaybediyor. Bu nedenle yazın su alımını artırmak gerekiyor. Elektrolit kaybına karşı günde 1 bardak ayran öneriliyor.

İLAÇLARA DA ZARARLI: İlaçlar da sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Özellikle insülin, sıcağa maruz kaldığında hemen bozuluyor. Bu nedenle buzdolabında saklamak gerekiyor.

GÖLGEDE KALIN: Hastaların mümkün olduğunca güneşten kaçınması ve gölgede kalması gerekiyor. Yürüyüş gibi egzersizlerin sabah erken veya akşam saatlerinde yapılması öneriliyor.







NASIL GİYİNMELİ?

Hastaların sıcaklardan etkilenememesi için mevsime uygun giyinmesi gerekiyor. Hafif ve bol kıyafetler vücudun serin kalmasına yardımcı oluyor.

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