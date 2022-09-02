5 kat daha fazla tehdit altındasınız! Bu kan grubuna felç riski! Şoke eden detay ortaya çıktı!

Araştırmanın ortakları arasında yer alan Profesör Steven Kittner bu durumun sebebiyle ilgili olarak "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak muhtemelen kan damarlarını kaplayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca hepsi bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" dedi Dr. Kittner. Önceki çalışmalar, A kan grubuna sahip kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir." Artan inme riskinin mekanizmalarını netleştirmek için açıkça daha fazla takip çalışmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.