Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm

Uzun uçuşların ardından günler süren yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşayan yolcular, artık kişiselleştirilmiş jet lag uygulamalarına yöneliyor. Uçuş bilgileri ve uyku alışkanlıklarını analiz eden dijital sistemler ışık, kafein ve uyku saatlerini düzenleyerek biyolojik saatin yeniden ayarlanmasına yardımcı oluyor.

JET LAG SORUNUNA TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÇÖZÜM

Uluslararası seyahatlerin ardından ortaya çıkan jet lag sorunu, özellikle sık uçan yolcular için ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Günlerce süren yorgunluk, uyku düzensizliği ve dikkat dağınıklığıyla mücadele eden birçok kişi, artık biyolojik saatini daha hızlı toparlamak için teknoloji destekli uygulamalara yöneliyor. Uzmanlara göre doğru ışık kullanımı, uyku düzeni ve kafein kontrolüyle jet lag etkilerini önemli ölçüde azaltmak mümkün.

UZUN UÇUŞLARDAN SONRA TOPARLANMAK NEDEN ZORLAŞIYOR?

Uzmanlar, yaş ilerledikçe vücudun farklı zaman dilimlerine uyum sağlama hızının yavaşladığını belirtiyor. Özellikle biyolojik saatin ışığa verdiği tepkinin azalması ve melatonin üretiminin düşmesi, jet lag belirtilerini daha ağır hale getiriyor.

Pennsylvania Üniversitesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Prof. Dr. Indira Gurubhagavatula'ya göre, ileri yaşlarda yeni saat düzenine adapte olmak genç yaşlara kıyasla çok daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle doğru planlama büyük önem taşıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ JET LAG PLANLARI İLGİ GÖRÜYOR

2018 yılında geliştirilen bir uygulama, yolculara özel hazırladığı programlarla dikkat çekiyor. Uygulama uçuş saati, yaş, uyku alışkanlıkları ve gidilecek ülkenin zaman dilimi gibi bilgileri analiz ederek kullanıcıya özel öneriler sunuyor.

Sistem, seyahatten birkaç gün önce başlayarak daha erken uyuma, belirli saatlerde ışığa çıkma ve kafein tüketimini sınırlama gibi yönlendirmelerde bulunuyor. İlk kullanım ücretsiz sunulurken, sonraki planlamalar ücretli abonelik sistemiyle devam ediyor.

UZMANLARA GÖRE JET LAG'İN ANAHTARI: DOĞRU IŞIK KULLANIMI

Uyku uzmanları, biyolojik saati yeniden ayarlamada en etkili unsurun ışık olduğunu vurguluyor. Özellikle sabah saatlerinde alınan doğal güneş ışığının, vücudun yeni zaman dilimine daha hızlı adapte olmasını sağladığı belirtiliyor.

Harvard Tıp Fakültesi Uyku ve Biliş Merkezi Direktörü Tony Cunningham, sabah ışığının düzenli alınmasının uyum sürecini birkaç gün kısaltabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre yanlış saatlerde uyumak veya gün boyu karanlık ortamda kalmak ise jet lag etkisini artırıyor.

KAFEİN TÜKETİMİ VE UYKU DÜZENİ BÜYÜK FARK YARATIYOR

Uzmanlar, uzun uçuşlardan sonra yapılan en büyük hatalardan birinin gün boyu uyumak olduğunu söylüyor. Çünkü bu durum, vücudun yeni saat düzenine adapte olmasını geciktiriyor.

Bunun yerine kısa dinlenmeler, kontrollü kahve tüketimi ve düzenli uyku saatleri öneriliyor. Özellikle akşam saatlerinde kafein tüketiminin azaltılması, gece uykusunun daha hızlı düzene girmesine yardımcı oluyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Uzmanlara göre jet lag ile mücadelede mucize bir yöntem bulunmasa da ışık kontrolü, planlı uyku ve doğru zamanlamayla belirtiler ciddi ölçüde hafifletilebiliyor. Kişiselleştirilmiş uygulamalar ise bu süreci daha sistemli hale getirerek yolcuların seyahat sonrası toparlanma süresini kısaltabiliyor.

