CANLI YAYIN
Geri

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm

Kıtalar arası seyahatlerin ardından yaşanan jet lag sorunu için teknoloji yeni çözümler sunuyor. Bilimsel verilere dayalı çalışan uygulamalar, yolcuların biyolojik saatini yeni zaman dilimine daha hızlı adapte etmeyi hedeflerken uzmanlar doğru ışık kullanımı ve uyku planlamasının toparlanma sürecini önemli ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Uzun uçuşların ardından jet lag yaşayan yolcular, uçuş bilgileri ve uyku alışkanlıklarını analiz ederek ışık, kafein ve uyku saatlerini düzenleyen kişiselleştirilmiş dijital uygulamalara yöneliyor.
  • Uyku uzmanları, biyolojik saati yeniden ayarlamada en etkili unsurun ışık olduğunu ve özellikle sabah saatlerinde alınan doğal güneş ışığının uyum sürecini birkaç gün kısaltabileceğini belirtiyor.
  • 2018 yılında geliştirilen Timeshifter uygulaması, yaş, uçuş saati ve uyku alışkanlıklarını analiz ederek kullanıcılara özel jet lag planları sunuyor.
  • Pennsylvania Üniversitesi uzmanlarına göre yaş ilerledikçe vücudun farklı zaman dilimlerine uyum sağlama hızı yavaşlıyor ve jet lag belirtileri daha ağır hale geliyor.
  • Uzmanlar, uzun uçuşlardan sonra gün boyu uyumak yerine kısa dinlenmeler, kontrollü kahve tüketimi ve düzenli uyku saatleri öneriyor.

Uzun uçuşların ardından günler süren yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşayan yolcular, artık kişiselleştirilmiş jet lag uygulamalarına yöneliyor. Uçuş bilgileri ve uyku alışkanlıklarını analiz eden dijital sistemler ışık, kafein ve uyku saatlerini düzenleyerek biyolojik saatin yeniden ayarlanmasına yardımcı oluyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-2

JET LAG SORUNUNA TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÇÖZÜM

Uluslararası seyahatlerin ardından ortaya çıkan jet lag sorunu, özellikle sık uçan yolcular için ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Günlerce süren yorgunluk, uyku düzensizliği ve dikkat dağınıklığıyla mücadele eden birçok kişi, artık biyolojik saatini daha hızlı toparlamak için teknoloji destekli uygulamalara yöneliyor. Uzmanlara göre doğru ışık kullanımı, uyku düzeni ve kafein kontrolüyle jet lag etkilerini önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-3

UZUN UÇUŞLARDAN SONRA TOPARLANMAK NEDEN ZORLAŞIYOR?

Uzmanlar, yaş ilerledikçe vücudun farklı zaman dilimlerine uyum sağlama hızının yavaşladığını belirtiyor. Özellikle biyolojik saatin ışığa verdiği tepkinin azalması ve melatonin üretiminin düşmesi, jet lag belirtilerini daha ağır hale getiriyor.

Pennsylvania Üniversitesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Prof. Dr. Indira Gurubhagavatula'ya göre, ileri yaşlarda yeni saat düzenine adapte olmak genç yaşlara kıyasla çok daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle doğru planlama büyük önem taşıyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-4

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ JET LAG PLANLARI İLGİ GÖRÜYOR

2018 yılında geliştirilen bir uygulama, yolculara özel hazırladığı programlarla dikkat çekiyor. Uygulama uçuş saati, yaş, uyku alışkanlıkları ve gidilecek ülkenin zaman dilimi gibi bilgileri analiz ederek kullanıcıya özel öneriler sunuyor.

Sistem, seyahatten birkaç gün önce başlayarak daha erken uyuma, belirli saatlerde ışığa çıkma ve kafein tüketimini sınırlama gibi yönlendirmelerde bulunuyor. İlk kullanım ücretsiz sunulurken, sonraki planlamalar ücretli abonelik sistemiyle devam ediyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-5

UZMANLARA GÖRE JET LAG'İN ANAHTARI: DOĞRU IŞIK KULLANIMI

Uyku uzmanları, biyolojik saati yeniden ayarlamada en etkili unsurun ışık olduğunu vurguluyor. Özellikle sabah saatlerinde alınan doğal güneş ışığının, vücudun yeni zaman dilimine daha hızlı adapte olmasını sağladığı belirtiliyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-6

Harvard Tıp Fakültesi Uyku ve Biliş Merkezi Direktörü Tony Cunningham, sabah ışığının düzenli alınmasının uyum sürecini birkaç gün kısaltabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre yanlış saatlerde uyumak veya gün boyu karanlık ortamda kalmak ise jet lag etkisini artırıyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-7

KAFEİN TÜKETİMİ VE UYKU DÜZENİ BÜYÜK FARK YARATIYOR

Uzmanlar, uzun uçuşlardan sonra yapılan en büyük hatalardan birinin gün boyu uyumak olduğunu söylüyor. Çünkü bu durum, vücudun yeni saat düzenine adapte olmasını geciktiriyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-8

Bunun yerine kısa dinlenmeler, kontrollü kahve tüketimi ve düzenli uyku saatleri öneriliyor. Özellikle akşam saatlerinde kafein tüketiminin azaltılması, gece uykusunun daha hızlı düzene girmesine yardımcı oluyor.

Seyahat sonrası jet lag nasıl geçer? Teknoloji destekli yeni çözüm-9

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Uzmanlara göre jet lag ile mücadelede mucize bir yöntem bulunmasa da ışık kontrolü, planlı uyku ve doğru zamanlamayla belirtiler ciddi ölçüde hafifletilebiliyor. Kişiselleştirilmiş uygulamalar ise bu süreci daha sistemli hale getirerek yolcuların seyahat sonrası toparlanma süresini kısaltabiliyor.

(Washington Post, Takvim foto arşiv)

Erkeklerde babalığın en büyük engeli varikosel: İşte belirtileri ve tedavisi
SONRAKİ HABER

Varikosel demek kısırlık demek
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler