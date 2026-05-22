Saçlar neden erken yaşta dökülüyor? Uzmanlardan şaşırtan uyarı

Kadınlarda saç dökülmesi uzun süredir bilinen bir problem olsa da artık 20'li ve 30'lu yaşlarda da giderek daha sık görülüyor. Uzmanlar bu artışın arkasında yalnızca hormonlar veya genetik değil modern yaşam tarzının getirdiği yanlış bakım rutinlerinin de önemli rol oynadığını belirtiyor. Trikologlara göre saç sağlığı sandığımızdan çok daha hassas bir dengeye bağlı ve günlük küçük hatalar bile uzun vadede belirgin kayıplara yol açabiliyor.

Saç dökülmesini tetikleyen günlük alışkanlıklar neler?

1. Yetersiz saç derisi temizliği

Saçın uzun süre yıkanmaması saç derisinde yağ, ter ve kir birikmesine neden oluyor. Bu durum gözeneklerin tıkanmasına ve saç köklerinin sağlıksız bir ortamda kalmasına yol açabiliyor.

DailyMail'de yer alan habere göre uzmanlar saç derisinin düzenli olarak temizlenmemesinin kepek, hassasiyet ve iltihaplanma gibi sorunları artırarak dökülmeyi hızlandırabileceğini vurguluyor. Haftada en az birkaç kez yapılan dengeli yıkama, saç kökleri için daha sağlıklı bir zemin oluşturuyor.

2. Yanlış kurutma ve aşırı ısı kullanımı

Saç ıslakken en kırılgan halindedir. Bu nedenle sert havlu kullanımı, yoğun sürtünme veya yüksek ısıda fön uygulaması saç tellerine ciddi zarar verebilir. Uzmanlara göre uzun süre ıslak kalan saç da yapısal olarak zayıflar. Ancak kontrolsüz ısı kullanımı da saç telinin iç yapısını bozarak kırılmalara ve incelmeye neden olabilir. Bu yüzden düşük ısı, ısı koruyucu ürünler ve nazik kurutma teknikleri önerilmektedir.