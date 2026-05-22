Erkeklerde babalığın en büyük engeli varikosel: İşte belirtileri ve tedavisi
Erkeklerin baş belası varikosel, kısırlığa yol açıyor. Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, nedeni bilinmeyen hastalığın tedavisinin ameliyat olduğunu söylüyor...
- Varikosel, testislerin toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi sonucu oluşan ve erkek kısırlığının önemli sebeplerinden biri olan bir rahatsızlıktır.
- Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, varikoselin testiste ısı artışına neden olarak sperm üretimini azalttığını ve sperm kalitesini bozduğunu belirtiyor.
- Hastalık fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme ile teşhis ediliyor, kısırlık şikayeti varsa sperm parametreleri de kontrol ediliyor.
- Varikosel ergenlik döneminde fark edilmeye başlanıyor ve bazı durumlarda testisin düzgün büyümesini engelleyebiliyor.
- Tedavi hastanın şikayetlerine ve sperm kalitesine göre belirleniyor, cerrahi dışı tedavi bulunmuyor ve açık ameliyat ile mikroskopik ameliyat olmak üzere iki seçenek var.
Varikosel, genç ve erişkin erkeklerde görülüyor. Testisin toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi olarak tanımlanıyor. Ağrıya da sebep olabilen bu rahatsızlık, erkek kısırlığının önemli sebeplerinden birini oluşturuyor.
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, varikosel ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi testiste ısı artışına sebep olur. Isı artışı sperm üretiminin azalmasına veya sperm kalitesini bozarak infertilite yani kısırlığa yol açıyor. Genç erkeklerde görülen varikoselin neden olduğu tam olarak belirlenememekle birlikte, genellikle erkek kısırlığının araştırılması sırasında tanı konulmaktadır. Hayati tehlike oluşturmaz, hiçbir şikayete yol açmıyorsa tedavi edilmesine de gerek olmamaktadır.
BÜYÜMEYİ ENGELLEYEBİLİR
Fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme ile varikoselin seviyesi belirlenmektedir. Kısırlık şikayeti varsa görüntülemeyle eş zamanlı olarak sperm parametreleri de kontrol edilmektedir. Varikosel testisleri olan herkesi her yaşta etkileyebilir. Kişiler genellikle gençlik yıllarında varikoselin farkına varırlar. Varikoselin cinsel organlara kan akışının arttığı ergenlik dönemiyle ilgili olabileceğinden şüphelenilmektedir. Bazı durumlarda varikosel testisin düzgün bir şekilde büyümesini engelleyebilir, bir testisin diğerine göre daha küçük olabilir.
BABALIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ...
Ağrı, skrotumda kitle, farklı büyüklükteki testisler ve kısırlık hastalığın en önemli belirtisidir. Sperm kalitesi düşük olan tüm varikosellerde çocuk sahibi olmak isteniyorsa ameliyat önerilmektedir. Varikosel tedavisi her hasta için gerekli olmayabilir, varikoseli olup çocuk sahibi olan hastalar da bulunmaktadır. Tedavi hastanın şikayetlerine, sperm kalitesine ve sperm üretimine göre belirlenmektedir. Varikoselin cerrahi dışı tedavisi bulunmamaktadır. İki farklı ameliyat seçeneği vardır; açık ameliyat ve mikroskopik...