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Sessiz kanser! Uzman isim uyardı: "2 hafta süren ses kısıklıklarında direk doktora başvurulmalıdır"

Gırtlak kanseri, ses kısıklığı, boyunda şişlik oluşması, yutma zorluğu, boğazda takılma hissi, nefes darlığı, kulak ağrısı ve ağızdan kan gelmesiyle belirti veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Sessiz kanser! Uzman isim uyardı: 2 hafta süren ses kısıklıklarında direk doktora başvurulmalıdır

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    Gırtlak kanseri, ses kısıklığı, boyunda şişlik oluşması, yutma zorluğu, boğazda takılma hissi, nefes darlığı, kulak ağrısı ve ağızdan kan gelmesiyle belirti veriyor. Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "2 haftayı geçen ses kısıklıklarında ayrıntılı bir şekilde muayene etmek gerekir. Gırtlak kanserine neden olan etkenler arasında en yaygın bilinen sigaradır ama bunlar içerisinde genetik yapı da büyük rol oynar. Erken tanı konulduğu zaman lazer ile ses tellerindeki kanser alınarak ses kalitesi korunmuş olur. Daha ilerleyen durumlarda ağız içerisinden endoskopik yol ile lazerli yöntemi uygulayaraktan ses kalitesi kaybedilir ancak fonksiyon korunarak tedavi edilmiş olur. Erken evre tümörlerde en yüz güldürücü sonuçlar cerrahiyle alınır'' diye konuşuyor.

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