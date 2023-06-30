Her sabah yorgun uyananlar dikkat! Uzmanlar 7 altın öneriyi sıralıyor....





3 DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN: Sabah tutukluğunu ve ağrılarını hafifletmek için eklem hareketlerini ve esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, kasların esnekliğini ve gücünü korumak önemlidir. Kronik eklem rahatsızlıklarında ise tıbbi destek gerekir.

4 UYKU APNENİZ VAR MI KONTROL ETTİRİN: Uyku apnesi yaşayan insanlar, uyku sırasında oksijen eksikliği yaşayabilir. Bu da sabah ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Apneniz olup olmadığını öğrenmek için KBB Uzmanına görünmeniz fayda sağlayacaktır. 5 Kas ve eklemlerinizi güçlendirin: Sabahları eklem sertliği ve tutukluğu yaşayan kişiler hafif egzersizler yaparak rahatlayabilirler. Ancak düzenli egzersizi mutlaka günlük yaşam alışkanlıkları arasına eklemek gerekir. Kilo vermek de şikayetlerin azalmasında etkili olur.