Ses kısıklığı kaç günden fazla sürerse tehlikeli? İşte kritik süre!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının kanser belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Yanlış ses kullanımı, ses tellerinde fonksiyonel disfoni gibi sorunlara yol açabilir.

Ses hijyenine dikkat edilmemesi, ses tellerinde nodül, polip, ödem gibi patolojilere neden olabilir.

Ses bozukluğunun nedeni psikojenik afoni veya sinir felci olabilir.

Fonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisi önemli olup, uygun olmayan hastalarda mikroskobik ses cerrahisi uygulanabilir.

Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuşma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirtiyor.