Ses kısıklığı kaç günden fazla sürerse tehlikeli? İşte kritik süre!
İki haftadan uzun süren ses kısılması ihmale gelmiyor. Uzmanlar, "İyileşme görülmüyorsa doktora başvurun" diyor
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- Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının kanser belirtisi olabileceğini belirtiyor.
- Yanlış ses kullanımı, ses tellerinde fonksiyonel disfoni gibi sorunlara yol açabilir.
- Ses hijyenine dikkat edilmemesi, ses tellerinde nodül, polip, ödem gibi patolojilere neden olabilir.
- Ses bozukluğunun nedeni psikojenik afoni veya sinir felci olabilir.
- Fonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisi önemli olup, uygun olmayan hastalarda mikroskobik ses cerrahisi uygulanabilir.
Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuşma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirtiyor.
SINIR FELCİ OLABİLİR
Ses hijyenine dikkat edilmemesi durumunda ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama, kist, sulkus, granulom vb patolojilerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Şanal, "Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır" uyarısında bulunuyor.
"Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar. Bu tedaviye uygun olmayan hastalarda ise mikroskobik ses cerrahisi de uygulanır" diyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık