Sabah neden yorgun uyanırız? Yataktan ağrıyla kalkmanın 7 gizli nedeni

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Prof. Dr. Alp Yentür, sabah ağrılarının altında yatan sebepler ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Stres yönetimi, ideal kiloya ulaşma ve düzenli egzersiz, sabah ağrılarını hafifletmek için önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

Uyku apnesi kontrolü, yatış pozisyonu ve fibromiyalji tanısı, sabah yorgunluğunun nedenlerini belirlemede önemli faktörler olarak vurgulanıyor.

Kas ve eklem güçlendirme egzersizleri, sabah sertliği ve tutukluğunu azaltmada etkili olabilir.

Yanlış yatak veya yastık kullanımı, boyun ve sırt ağrılarına neden olabileceğinden dikkat edilmesi öneriliyor.

Sabah yataktan yorgun kalkıyorum. Hiç dinlenmemiş gibiyim", "Dayak yemiş gibi uyanıyorum", "Yataktan çıkamıyorum, belim korkunç ağrıyor"... Bu ve benzeri şikayetler modern çağın koşuşturmacasında artık neredeyse kanıksanmış durumda kalıyor. Üstelik yaşa da bakmıyor! Prof. Dr. Alp Yentür, sabah ağrılarının altında gizli etkenleri ve başa çıkma yollarını anlatıyor:



1 Stresinizi yönetmeyi öğrenin: Stresten tamamen kurtulmak mümkün değil. Kontrol altına almayı öğrenmeye çalışın. Gerekirse profesyonel bir destek alın. Unutmayın; kontrollü yaşadığınız stres sizi tehlikelerden korur ve zinde tutar.



2 İdeal kilonuza kavuşun: Fazla kilo sağlığın düşmanı olduğu gibi sabahleyin güne zinde, enerjik ve ağrısız başlamanın da önündeki en büyük engellerden biri. Bu nedenle sağlıklı bir diyetle, varsa aşırı kilolarınızdan kurtulun ve ideal kilonuza ulaşın.

Stres yönetimi, ideal kiloya ulaşma ve düzenli egzersiz, sabah ağrılarını hafifletmek için önerilen yöntemler arasında yer alıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

3 Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin: Sabah tutukluğunu ve ağrılarını hafifletmek için eklem hareketlerini ve esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, kasların esnekliğini ve gücünü korumak önemlidir. Kronik eklem rahatsızlıklarında ise tıbbi destek gerekir.



4 Uyku apneniz var mı kontrol ettirin: Uyku apnesi yaşayan insanlar, uyku sırasında oksijen eksikliği yaşayabilir. Bu da sabah ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Apneniz olup olmadığını öğrenmek için KBB Uzmanına görünmeniz fayda sağlayacaktır. Sabah tutukluğunu ve ağrılarını hafifletmek için eklem hareketlerini ve esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, kasların esnekliğini ve gücünü korumak önemlidir. Kronik eklem rahatsızlıklarında ise tıbbi destek gerekir.Uyku apnesi yaşayan insanlar, uyku sırasında oksijen eksikliği yaşayabilir. Bu da sabah ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Apneniz olup olmadığını öğrenmek için KBB Uzmanına görünmeniz fayda sağlayacaktır.