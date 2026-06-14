Doğa uzun yaşamı değil, üremeyi seçiyor! İşte yaşlanmanın arkasındaki o gizemli gen

Araştırmacılar, vgll3 geninin insan vücudunda aynı şekilde çalışıp çalışmadığını henüz bilmediklerini ancak bulguların yaşlanma karşıtı tedaviler ve kanser araştırmaları açısından yeni kapılar açabileceğini belirtti.

CRISPR teknolojisi kullanılarak yapılan gen değişiklikleri, balıklarda hücre bölünme hızını artırdı ve yaşla birlikte kanser vakalarının belirgin şekilde artmasına neden oldu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, vgll3 geninin değişiklikleri balıkların daha hızlı büyümesine ve erken üreme çağına ulaşmasına yardımcı olurken, ilerleyen yaşlarda kanser riskini artırıyor ve yaşam süresini kısaltıyor.

Araştırmacılar, Afrika turkuaz killifish türü üzerinde yaptıkları çalışmada vgll3 geninin büyüme hızını ve üreme olgunluğuna ulaşma süresini etkilediğini tespit etti.

Bilim dünyasında yaşlanmanın nedenleri üzerine yürütülen araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Araştırmacılar, Afrika turkuaz killifish türü üzerinde yaptıkları çalışmada, büyüme hızını ve üreme olgunluğuna ulaşma süresini etkileyen tek bir gen tespit etti. Ancak bu genin sağladığı avantajların ciddi bir bedeli olduğu ortaya çıktı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, "vgll3" adı verilen gen üzerinde yapılan değişiklikler balıkların daha hızlı büyümesine ve daha erken üreme çağına ulaşmasına yardımcı olurken, ilerleyen yaşlarda kanser riskini artırıyor ve yaşam süresini kısaltıyor.