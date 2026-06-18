Serinlerken hastalanmayın: İshal ve ateşiniz varsa sebebi klima olabilir

Sigara kullananlar, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve ileri yaş grubundaki kişiler klima kaynaklı enfeksiyonlardan daha fazla etkilenebiliyor.

Klimalar ortamdaki partiküllerin hareketliliğini artırarak özellikle astım olmak üzere alerjik hastalıkların belirtilerini tetikleyebiliyor.

Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı yüksek ateş, kuru öksürük, balgam ve yorgunluk semptomlarına sebep olarak solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonların görülme riskini artırabileceğini belirtti.

Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre çalışan klimalar, havadaki partiküllerin dolaşımını artırarak alerjik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Bunun yanı sıra uygun koşullarda çoğalabilen bazı mikroorganizmalar da ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

KLİMA KULLANIMI BAZI HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, sıcak havaların etkisini artırdığı dönemlerde yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonların görülme riskini artırabileceğini belirtti.

Uzman, klimaların ortamda bulunan partiküllerin hareketliliğini artırmasının alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini, doğrudan maruz kalınan soğuk hava akımının ise solunum yollarındaki mukozada enfeksiyon dışı iltihabi süreçleri tetikleyerek hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı yüksek ateş, kuru öksürük, balgam ve yorgunluk semptomlarına sebep olarak solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

DOĞAL HAVALANDIRMA ÖNERİSİ

Uzman, mümkün olduğu durumlarda doğal havalandırmanın tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını vurguladı. Klima kullanımının kaçınılmaz olduğu ortamlarda ise hava akımının doğrudan kişiye yönelmemesi, arkadan gelecek şekilde ayarlanması ve cihazın belirli aralıklarla kapatılmasının koruyucu etki sağlayabileceğini söyledi.

Klimalar ortamdaki partiküllerin hareketliliğini artırarak astım başta olmak üzere alerjik hastalıkların belirtilerini tetikleyebiliyor.

"Klimalı ortamlarda bulunan partiküller alerjik hastalıkları tetikleyebilir"

Yanlış ya da aşırı klima kullanımının bazı enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çeken uzman, "Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebilir ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman, klima kullanımında hava akımının doğrudan kişiye yönelmemesi ve cihazın belirli aralıklarla kapatılmasını önerdi.

Lejyoner hastalığının teşhisinde genellikle idrarda yapılan antijen testlerinin ve solunum yolu örneklerinden gerçekleştirilen PCR gibi moleküler yöntemlerin kullanıldığını aktaran uzman, akciğer görüntülemelerinde hastalığın "atipik pnömoni" olarak tanımlanan bir tablo oluşturabildiğini belirtti.

ASTIM VE ALERJİK RAHATSIZLIKLARA DİKKAT

Klimalı ortamlarda dolaşan partiküllerin özellikle astım başta olmak üzere bazı alerjik hastalıkların belirtilerini artırabileceğini ifade eden uzman, "Zorunlu değilse odayı, pencereyi açarak havalandırmakta fayda var. Ara ara klimayı kapatırsak hem alerjik hastalıklar hem de solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur." dedi.

Bakımı yapılmayan klima sistemlerinde üreyebilen Legionella bakterisi, aerosol yoluyla bulaşarak lejyoner hastalığına neden olabilir; bu nedenle klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşır.

"Klima hastalığı insandan insana bulaşmaz"

Bakımı ihmal edilen klima sistemlerinin enfeksiyon riskini yükselttiğini belirten uzman, "Legionella pneumophila bakterisinin su sistemlerinde kolonize olduğunu, havada asılı kalan su damlacıkları (aerosol) yoluyla bulaşarak hastalığa yol açtığını" söyledi.

Uzman, "klima hastalığı" olarak bilinen lejyoner hastalığının kişiden kişiye bulaşmadığını, vakaların çoğunlukla klima veya benzeri sistemlere maruz kalınmasının ardından ortaya çıktığını ifade etti.

Klima sistemlerinin teknik yapılarının marka ve modele göre farklılık gösterebildiğini belirten uzman, üretici firmaların önerdiği bakım periyotlarına uyulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Lejyoner hastalığı, sigara kullananlar, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde daha ağır seyredebilir.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİYOR

Lejyoner hastalığının bazı kişilerde daha ağır klinik sonuçlara yol açabildiğini belirten uzman, özellikle sigara kullananların, küçük çocukların, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin ve ileri yaş grubundaki kişilerin risk altında bulunduğunu söyledi.

Uzman, "Özellikle sigara içenler, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış (immünsüpresif) kişiler ve ileri yaştaki hastalarda süreç daha ağır ilerleyebiliyor. Öksürük, balgam ve yüksek ateşe bazen ishalin de eşlik edebildiği bu tabloda, benzer şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden enfeksiyon veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurması hayati önem taşımaktadır." uyarısında bulundu.

(AA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık