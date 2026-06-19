Çocuklarda ateşli havale anında hayat kurtaran 5 altın kural
Genellikle ilk 3 yaştaki çocuklarda sık sık görülen nöbet, ihmale gelmiyor. Doğru bilinen hatalar zarar verebiliyor. Doç. Dr. Zeynep Selen Aslan, çocuklarda nöbet anında dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlatıyor.
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- Ateşli havale 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda viral enfeksiyonların eşlik ettiği ateşli hastalık dönemlerinde görülüyor ve çocukların yüzde 2-5'inde ortaya çıkıyor.
- Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Selen Aslan, nöbetlerin yüzde 90'ının ilk 3 yaş içinde meydana geldiğini ve genellikle 5 dakikadan kısa sürdüğünü belirtiyor.
- Nöbetlerin yaklaşık yüzde 5'inde uzamış nöbet gelişebiliyor ve bu durum 30 dakikayı aşarak yoğun bakım ihtiyacı gerektirebiliyor.
- Nöbet anında çocuk yan yatırılmalı, sarsmama ve sallamama, dişi açmaya çalışmama, üzerine su dökmeme ve kolonya sürmeme kurallarına uyulmalı.
- Nöbet bitip çocuk kendine geldikten sonra ağızdan bol sıvı ve ateş düşürücü verilmeli.
Çocukluk çağında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, ateşle birlikte ortaya çıkan nöbetler oluyor. Genellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda, viral enfeksiyonların eşlik ettiği ateşli hastalık dönemlerinde görülen bu tablo aileleri paniğe sevk edebiliyor.
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Selen Aslan, ateşli havalenin çoğu zaman iyi huylu seyretmesine rağmen, doğru müdahale edilmezse risk oluşturabildiğini belirtiyor. "Ebeveynlerin, ateşli havalenin özellikle ilk dakikalarında doğru adımları atması kritik öneme sahiptir" diyor. Ateşli havalede, nöbet anında uyulması gereken 5 kuralı anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
UZAMIŞ NÖBETE DİKKAT
Vücut ısısının rektal ölçümde 38.3 derece, koltuk altı ölçümünde 37.8 derece ve üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıkan nöbetler, ateşli havale olarak ifade ediliyor.
Çocukların yaklaşık yüzde 2-5'inde görülen ve en sık 18–22 ay arasında ortaya çıkan ateşli havale, yüzde 90 gibi büyük bir oranla ilk 3 yaş içinde meydana geliyor. Nöbetler genellikle ateşli hastalığın ilk 24 saatinde gelişiyor.
Nöbetlerin büyük kısmı 5 dakikadan kısa sürmekte ve kalıcı bir hasar bırakmadan sonlanmaktadır. Ancak yaklaşık yüzde 5'lik grupta "uzamış nöbet" gelişebilmekte ve bu durum 30 dakikayı aşarak yoğun bakım ihtiyacı gerektirebilmektedir.
Bu nedenle çok dikkatli olunmalı ve zaman kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır. Özellikle 39 derece ve üstü hızlı yükselen ateşlerde çok daha dikkatli olunmalıdır.
HER ÇOCUKTA AYNI DEĞİL
Ateşli havale, her çocukta farklı klinik görünümlerle ortaya çıkıyor. Bu durum sadece kısa süreli boş bakma, gözlerde kayma ya da birkaç saniyelik dalma şeklinde kendini gösterebiliyor. Nöbetler de her zaman aynı şekilde ilerlemiyor. Özellikle uzun süren, tekrarlayan nöbetlerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor.
5 KRİTİK KURAL
Çocuk yan yatırılmalı.
Çocuğu sarsma, sallama ya da nöbet esnasında suyun altına sokmaktan kaçınılmalı.
Dişi kenetlenirse el sokularak açma gibi davranışlarda bulunulmamalı (Hasta yan yatırıldığı zaman dil yana düşmekte olup hava yolu açılacaktır.)
Üzerine su dökülmemeli, yüzüne kolonya sürülmemeli.
Nöbet bitinceye kadar yanında durulmalı. Nöbet bitince ve tam kendine geldikten sonra, ağızdan bol sıvı ve ateş düşürücü verilir.