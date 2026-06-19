HER ÇOCUKTA AYNI DEĞİL

Ateşli havale, her çocukta farklı klinik görünümlerle ortaya çıkıyor. Bu durum sadece kısa süreli boş bakma, gözlerde kayma ya da birkaç saniyelik dalma şeklinde kendini gösterebiliyor. Nöbetler de her zaman aynı şekilde ilerlemiyor. Özellikle uzun süren, tekrarlayan nöbetlerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor.

5 KRİTİK KURAL



Çocuk yan yatırılmalı.

Çocuğu sarsma, sallama ya da nöbet esnasında suyun altına sokmaktan kaçınılmalı.

Dişi kenetlenirse el sokularak açma gibi davranışlarda bulunulmamalı (Hasta yan yatırıldığı zaman dil yana düşmekte olup hava yolu açılacaktır.)

Üzerine su dökülmemeli, yüzüne kolonya sürülmemeli.

Nöbet bitinceye kadar yanında durulmalı. Nöbet bitince ve tam kendine geldikten sonra, ağızdan bol sıvı ve ateş düşürücü verilir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık