Analizlerde cinsiyetler arasında da farklılık görüldü. Şekerli içecek tüketimiyle bağlantılı risk artışı erkeklerde yaklaşık iki kat seviyesindeyken, kadınlarda üç kata yaklaştı. Araştırmacılar, bu sonuçların yaş, yaşam tarzı ve diğer potansiyel risk faktörleri dikkate alındıktan sonra elde edildiğini belirtti.

Risk artışının kadınlarda üç kata yaklaşırken erkeklerde yaklaşık iki kat olduğu görüldü.

YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLERDE AYNI BAĞLANTI BULUNMADI

Çalışmada yapay tatlandırıcı içeren içecekler de ayrıca değerlendirildi. Araştırmacılar, bu içeceklerin tüketimi ile mide kanseri arasında anlamlı bir ilişki tespit etmedi. Ancak uzmanlar, yapay tatlandırıcıların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili tartışmaların devam ettiğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmanın en önemli noktalarından biri ise şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunun kanıtlanmamış olması. Çalışma gözlemsel nitelikte olduğu için elde edilen sonuçlar bir ilişkiyi ortaya koyuyor, kesin bir neden-sonuç bağlantısı kurmuyor.

Araştırmacılar, şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki olası bağlantının kilo artışı, insülin direnci, iltihaplanma, DNA hasarı ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler gibi mekanizmalarla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.