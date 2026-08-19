Günde bir porsiyon bile yetiyor! Şekerli içecek tüketenlerde risk 2 katı aştı
Günlük yaşamın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan şekerli içeceklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. ABD'de yürütülen ve 112 binden fazla kişinin 36 yıl boyunca takip edildiği çalışma, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketenlerde mide kanseri riskinin hiç tüketmeyenlere kıyasla yaklaşık 2,45 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Günlük tüketimi giderek yaygınlaşan şekerli içeceklerle ilgili yapılan yeni bir araştırma, sağlık açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ABD'de gerçekleştirilen çalışmada, düzenli olarak şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.
ARAŞTIRMA 112 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ KAPSIYOR
Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada iki büyük çalışmadan elde edilen veriler bir araya getirildi. Araştırmacılar, toplam 112 bin 284 kişinin 1986-2022 yılları arasındaki sağlık verilerini inceledi. Yaklaşık 36 yıllık takip sürecinde 278 mide kanseri vakası tespit edildi.
GÜNDE BİR PORSİYON BİLE RİSKİ ARTIRDI
Araştırmanın sonuçlarına göre, günde en az bir porsiyon yani yaklaşık 237 mililitre şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma ihtimali, bu tür içecekleri hiç tüketmeyenlere göre yaklaşık 2,45 kat daha yüksek çıktı. Gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu ve spor içecekleri de araştırmada şekerli içecek grubunda değerlendirildi.
KADINLARDA RİSK ARTIŞI DAHA BELİRGİN
Analizlerde cinsiyetler arasında da farklılık görüldü. Şekerli içecek tüketimiyle bağlantılı risk artışı erkeklerde yaklaşık iki kat seviyesindeyken, kadınlarda üç kata yaklaştı. Araştırmacılar, bu sonuçların yaş, yaşam tarzı ve diğer potansiyel risk faktörleri dikkate alındıktan sonra elde edildiğini belirtti.
YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLERDE AYNI BAĞLANTI BULUNMADI
Çalışmada yapay tatlandırıcı içeren içecekler de ayrıca değerlendirildi. Araştırmacılar, bu içeceklerin tüketimi ile mide kanseri arasında anlamlı bir ilişki tespit etmedi. Ancak uzmanlar, yapay tatlandırıcıların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili tartışmaların devam ettiğine dikkat çekiyor.
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI
Araştırmanın en önemli noktalarından biri ise şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunun kanıtlanmamış olması. Çalışma gözlemsel nitelikte olduğu için elde edilen sonuçlar bir ilişkiyi ortaya koyuyor, kesin bir neden-sonuç bağlantısı kurmuyor.
Araştırmacılar, şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki olası bağlantının kilo artışı, insülin direnci, iltihaplanma, DNA hasarı ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler gibi mekanizmalarla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.
Massachusetts General Hospital bünyesindeki araştırmanın yazarı ve gastroenterolog Andrew T. Chan, şu ifadeleri kaydetti:
"Bu çalışma, ABD nüfusunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki bağlantıyı gösteren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Mide kanseri dünya çapında kansere bağlı ölümlerde beşinci sırada yer alıyor ancak diyetin bu kansere nasıl katkıda bulunduğu konusunda çok az şey biliyorduk."