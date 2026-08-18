Hipertansiyon hastalarına yaz uyarısı: Soğuk duş kalp krizini tetikleyebilir
'Sessiz katil' hipertansiyon, özellikle aşırı sıcak ve yüksek nemle hayati sorunlara yol açıyor. Dr. Doğaç Çağlar Gürbüz, hipertansiyon hastalarına 10 kritik yaz önerisinde bulunuyor.
Ülkemizde her 3 erişkinden birinde hipertansiyon bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Çağlar Gürbüz, "Henüz teşhis almamış ve tansiyon hastası olduğunun farkında bile olmayan devasa bir kitle bulunuyor.
Hipertansiyonun 'sessiz katil' olarak adlandırılmasının temel nedeni de budur. Özellikle bu aşırı sıcaklarda kan basıncı kontrolünün ihmal edilmesi; bayılma, ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, kalp krizi ve hatta felç gibi hayati sorunlara yol açabiliyor" diyor. Aşırı sıcaklarda hipertansiyon hastalarına 10 kritik yaz önerisinde bulunuyor.
Su tüketimini mutlaka artırın: Tansiyon hastalarının, susamayı beklemeden gün içinde yeterli sıvı (2,5-3 litre) tüketmesi büyük önem taşır. Ancak kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı gibi rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminize danışarak belirlemelisiniz.
İdrar söktürücü ilaçlara dikkat edin: Hipertansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılan idrar söktürücü ilaçlar, vücuttan su ve tuz atılımını artırarak kan basıncını düşürür. Tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. İlaçlarınızı mutlaka kardiyoloğunuza başvurarak yaz dozu ayarlaması talep etmelisiniz.
11:00-16:00 arası mümkünse dışarı çıkmayın: Bu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmak, damarlarda ani ve aşırı genişlemeye sebep olarak kan basıncını hızla düşürebilir ve sıcak çarpması riskini artırır. Dışarıdaki işlerinizi sabahın erken saatlerine veya akşamüstü serinliğine ertelemelisiniz.
Beslenmenizi hafifletin, Akdeniz diyetine geçin: Tuz tüketiminin kısıtlanması, hipertansiyon yönetiminin olmazsa olmazıdır. Yaz aylarında zeytinyağlı yemekler, bol posalı sebzeler, taze meyveler ve hafif ızgaralardan oluşan Akdeniz tipi beslenme tarzı benimsenmelidir.
Beslenmenizi hafifletin, Akdeniz diyetine geçin: Tuz tüketiminin kısıtlanması, hipertansiyon yönetimi olmazsa olmazıdır. Yaz aylarında zeytinyağlı yemekler, bol posalı sebzeler, taze meyveler ve hafif ızgaralardan oluşan Akdeniz tipi beslenme tarzı benimsenmelidir.
Soğuk duştan kesinlikle kaçının: Buz gibi suyun altına girmek, damarlarda ani bir büzüşmeye neden olur. Bu ani damar daralması, kan basıncının saniyeler içinde fırlamasına ve kalbe giden kan akışının bozulmasına yol açarak kalp krizini tetikleyebilir. Ilık suyla duş almalı.
Kıyafet seçiminde dikkatli olun: Vücudu sıkmayan, hava geçirgenliği yüksek, terletmeyen pamuklu veya keten kumaşlardan yapılmış, açık renkli ve bol giysiler tercih etmek; yaz sıcaklarında vücudun termoregülasyonunu sağlayarak tansiyonu dolaylı yoldan dengede tutar.
Klimalı ortamlara geçişte vücudunuzu koruyun: İç mekânlardaki klima sıcaklığının 22-24 derece civarında, yani ideal oda sıcaklığında tutulması ve doğrudan klima havasına maruz kalınmaması, kan basıncının dengede kalması açısından kritik bir öneme sahiptir.
Egzersiz rutininizi serin saatlere kaydırın: Tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi egzersizler için güneşin etkisini yitirdiği akşam saatleri veya sabahın erken serinliği tercih edilmelidir. Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.
Çay ve kahve tüketimini kısıtlayın, alkolden kaçının: Yüksek kafein ve alkol, kalp hızını artırarak ritim bozukluklarını ve tansiyon ataklarını tetikleyebilir. Bunların yerine şekersiz ev yapımı limonatalar, maden suyu, ayran veya taze sıkılmış meyve suları gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir.
Egzersiz rutininizi serin saatlere kaydırın: Tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi egzersizler için güneşin etkisini yitirdiği akşam saatleri veya sabahın erken serinliği tercih edilmelidir. Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.
Çay ve kahve tüketimini kısıtlayın, alkolden kaçının: Yüksek kafein ve alkol, kalp hızını artırarak ritim bozukluklarını ve tansiyon ataklarını tetikleyebilir. Bunların yerine şekersiz ev yapımı limonatalar, maden suyu, ayran veya taze sıkılmış meyve suları gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir.